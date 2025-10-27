Acasă » Advertoriale » Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață

De: Redacția CANCAN 27/10/2025 | 10:34
Implantul dentar este cea mai durabilă soluție pentru înlocuirea spațiilor edentate. Dar cât durează acesta? Răspunsul, vei vedea, depinde de mulți factori – de la calitatea implantului dentar și a lucrării protetice până la modul în care pacientul decide să își îngrijească dinții. Stilul de viață este un factor decisiv.

În continuare, vei descoperi care este durata de viață a implantului dentar și cum o poți prelungi.

Cum funcționează implantul dentar?

Un implant dentar funcționează ca o rădăcină artificială. Acesta se introduce în os, acolo unde dintele natural a fost extras și, după perioada de osteointegrare (timp în care osul fuzionează cu acest mic șurub realizat din titan) se aplică o coroană dentară. Rolul acesteia este de a-i oferi estetică, stabilitate și funcționalitate.

Durata medie de viața a implantului dentar

Durata de viață a implantului dentar poate varia semnificativ. Cu toate acestea, studiile demonstrează că un implant bine îngrijit poate rezista chiar și peste 25 de ani. În cazurile în care pacientul respectă recomandările medicilor, durata medie de viață se poate prelungi mult. Rata de succes este, de asemenea, mare și asta crește cu mult șansele de a te bucura de un zâmbet fără cusur cât mai mult timp. Ce înseamnă mai exact acest timp? Depinde de tine. La prima întâlnire cu echipa medicală, se vor discuta toate detaliile importate: procedură, preț implant dentar, plan de tratament, recuperare etc.

Factori care influențează durata de viață

Spuneam că durata de viață a implantului dentar poate varia semnificativ de la un pacient la altul și asta pentru că există o serie de factori determinanți. Iată care sunt aceștia:

  • Calitatea implantului și a lucrării protetice: Contează mult materialele din care sunt confecționate. Se vor degrada în timp sau pot rezista cu brio forțelor masticatorii? Medicul îți va recomanda cea mai bună soluție pentru tine;
  • Experiența medicului: Contează și felul în care este inserat implantul – de la respectarea adâncimii până la evaluarea corectă a densității osoase;
  • Igiena orală: Nerespectarea regulilor clasice de îngrijire orală duce la periimplantită – o inflamație similară cu parodontoza, care apare în jurul implanturilor și care poate provoca pierderea acestora;
  • Stilul de viață: Consumul excesiv de alcool și de tutun, bruxismul, alimentația dezechilibrată și stresul excesiv pot afecta negativ implanturile dentare;
  • Starea generală de sănătate: Unele boli pot afecta calitatea osului, slăbind țesuturile de susținere. Ne referim aici doar la bolile necontrolate, cum ar fi diabetul sau bolile autoimune pe care nu le urmărește un medic și pentru care pacientul nu primește medicație.

Cum poți prelungi durata de viață a unui implant dentar?

Medicul îți va face o serie de recomandări. Ar fi bine să le respecți dacă vrei să prelungești durata de viață a implantului dentar:

  • Menține igiena orală: Spală-te pe dinți de două ori pe zi, folosește duș bucal și ață dentară;
  • Mergi regulat la controale: Se recomandă o vizită la fiecare 6 luni;
  • Evită obiceiurile vicioase: Tutunul afectează osul și gingia. Poate reușești să renunți treptat;
  • Alege o alimentație echilibrată: Pentru dinți puternici, se recomandă o dietă bogată în vitamina D, calciu și proteine;
  • Poartă gutiere: Dacă scrâșnești din dinți, ar trebui să vorbești cu medicul tău despre gutierele speciale. Așa protejezi implantul de fracturi.

Așadar, durata media a unui implant dentar depinde de mulți factori. Asigură-te că alegi o clinică bună, care respectă protocolul specific planului de tratament și ai grijă să respecți rutina de îngrijire. Cu o atenție sporită, poți afișa un zâmbet frumos și sănătos mulți ani de acum înainte.

×