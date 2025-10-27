Cât rezistă un implant dentar? Află durata medie de viață

Implantul dentar este cea mai durabilă soluție pentru înlocuirea spațiilor edentate. Dar cât durează acesta? Răspunsul, vei vedea, depinde de mulți factori – de la calitatea implantului dentar și a lucrării protetice până la modul în care pacientul decide să își îngrijească dinții. Stilul de viață este un factor decisiv.
În continuare, vei descoperi care este durata de viață a implantului dentar și cum o poți prelungi.
Un implant dentar funcționează ca o rădăcină artificială. Acesta se introduce în os, acolo unde dintele natural a fost extras și, după perioada de osteointegrare (timp în care osul fuzionează cu acest mic șurub realizat din titan) se aplică o coroană dentară. Rolul acesteia este de a-i oferi estetică, stabilitate și funcționalitate.
Durata de viață a implantului dentar poate varia semnificativ. Cu toate acestea, studiile demonstrează că un implant bine îngrijit poate rezista chiar și peste 25 de ani. În cazurile în care pacientul respectă recomandările medicilor, durata medie de viață se poate prelungi mult. Rata de succes este, de asemenea, mare și asta crește cu mult șansele de a te bucura de un zâmbet fără cusur cât mai mult timp. Ce înseamnă mai exact acest timp? Depinde de tine. La prima întâlnire cu echipa medicală, se vor discuta toate detaliile importate: procedură, preț implant dentar, plan de tratament, recuperare etc.
Spuneam că durata de viață a implantului dentar poate varia semnificativ de la un pacient la altul și asta pentru că există o serie de factori determinanți. Iată care sunt aceștia:
Medicul îți va face o serie de recomandări. Ar fi bine să le respecți dacă vrei să prelungești durata de viață a implantului dentar:
Așadar, durata media a unui implant dentar depinde de mulți factori. Asigură-te că alegi o clinică bună, care respectă protocolul specific planului de tratament și ai grijă să respecți rutina de îngrijire. Cu o atenție sporită, poți afișa un zâmbet frumos și sănătos mulți ani de acum înainte.