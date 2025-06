(P) Cel mai mare Jackpot din România, câștigat la MAGNUM București: 614.724 Lei!

Pe 25 iunie în sala MAGNUM din Bucuresti un jucător a primit cel mai mare Jackpot Cards din România: 614.724 de Lei – Inimă Neagră. Premiul a fost obținut cu o miză de 100 de Lei, jucând 100 Super Hot chiar la aparatul pe care îl considera norocos.

Jucătorul norocos, Marius, în vârstă de 37 de ani, din Ploiești a oferit câteva răspunsuri pentru a ne împărtăși din experiența sa:

Cum a fost momentul în care ai văzut că ai câștigat Jackpotul?

„N-am avut nicio reacție inițială. Nu mi-am dat seama că am câștigat. A strigat lumea în spatele meu și am realizat. Extaz! Acum retrăiesc momentul. E unic, dar sper să îl retrăiesc cât mai repede, tot aici.”

De cât timp vii în sălile MAGNUM și cum ți se pare atmosfera de aici?

“Vin tată. Cam de 4 ani. Da, e o atmosferă plăcută, primitoare. E o atmosferă relaxată. Îmi place.”

Ai vreun „ritual” sau vreo superstiție atunci când joci?

“Joc cele mai ciudate jocuri. Toate jocurile pe care nu le joacă nimeni. Nu am aparat preferat. Joc unde mă duce norocul. Am jucat și la Bell Link-uri. Parcă așa am început ziua atunci.”

Ai planuri speciale pentru premiul câștigat?

“Acești bani contribuie la împlinirea visului de a cumpăra casa pe care o urmăresc de ceva timp.”

Cu o rețea de săli de jocuri și agenții stradale de pariuri sportive în continuă extindere, compania MAGNUM oferă o experiența de joc premium, într-un mediu sigur și modern. MAGNUM oferă entertainment în domeniul jocurilor de noroc și pariurilor sportive din 2017. Expansiunea la nivel național a sălilor de jocuri și agențiilor de pariuri sportive MAGNUM și MAGNUMBET a adus în 2023 și primele premii importante din partea industriei de Betting & Gambling. Compania fiind recompensată cu trofee onorante, precum cele pentru ”Brandul anului în Gambling”, respectiv, ”Cel mai bun operator de pariuri sportive în agențiile stradale”.

Din 2021, experiența MAGNUM a fost adusă și online, pe platforma MAGNUMBET.RO, oferind aceeași calitate și entertainment de top.

Vino și tu să trăiești experiența MAGNUM, în locațiile din toată țara sau online! Joacă responsabil și bucură-te de șansa la câștiguri magnifice!

Licenta ONJN: L1193275H000934