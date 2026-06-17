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(P) Costinești își modernizează infrastructura cu noi stații de încărcare pentru mașini electrice

De: Redacția CANCAN 17/06/2026 | 16:04
(P) Costinești își modernizează infrastructura cu noi stații de încărcare pentru mașini electrice
(P) Costinești își modernizează infrastructura cu noi stații de încărcare pentru mașini electrice
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Costinești face un nou pas în direcția mobilității verzi, prin instalarea unor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice pe raza comunei. Investiția este realizată prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.3 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”.

Proiectul vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de infrastructură dedicată mașinilor electrice, într-o perioadă în care acest tip de mobilitate capătă tot mai mult teren și în România. Pentru o stațiune turistică precum Costinești, unde fluxul de vizitatori crește puternic în sezonul estival, existența unor puncte de încărcare moderne poate face diferența pentru șoferii care aleg să ajungă pe litoral cu vehicule electrice.

Stațiile instalate în comună sunt gândite pentru a acoperi nevoi diferite de utilizare. Pe Strada Tineretului, în satul Costinești, a fost montată o stație rapidă cu putere minimă de 50 kW DC + 22 kW AC, capabilă să încarce simultan două vehicule și echipată cu conectori CCS2 și Type 2, alimentare trifazată 400 V și sisteme moderne de monitorizare și control de la distanță. În satul Schitu, pe Aleea Lacului, a fost instalată o stație AC cu două puncte de 22 kW fiecare, destinată încărcării simultane a două autovehicule.

Accesul la stații se face prin aplicația mobilă Voltrelli, dar și prin card RFID sau NFC, iar utilizatorii beneficiază de un sistem digital care permite localizarea, administrarea și monitorizarea sesiunilor de încărcare. Astfel, procesul devine mai simplu, iar experiența de utilizare este adaptată standardelor actuale din domeniul mobilității electrice.

Inițiativa are și o dimensiune clară de interes public. Prin această investiție, Comuna Costinești urmărește reducerea emisiilor de carbon, încurajarea transportului nepoluant și dezvoltarea unei infrastructuri moderne, aliniate obiectivelor de sustenabilitate la nivel național și european. În același timp, proiectul aduce un plus de confort pentru turiști și locuitori, într-o zonă în care cererea pentru servicii rapide și eficiente crește de la an la an.

Investițiile în mobilitate verde fac parte din direcția de dezvoltare a comunei și dintr-un efort mai amplu de a construi un viitor sustenabil pentru comunitate. Noile stații de reîncărcare completează astfel imaginea unei localități care încearcă să țină pasul cu transformările din turism și transport.

 

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