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(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas

De: Redacția CANCAN 24/06/2026 | 19:28
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
(P) Cum să asortezi pantofii și geanta de vară? Ghid de la Wojas
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Vara este sezonul perfect pentru a experimenta cu moda, pentru a renunța la tonurile mohorâte de iarnă și pentru a introduce în garderobă culori vibrante, texturi ușoare și designuri îndrăznețe. Cu toate acestea, odată cu diversitatea de opțiuni vine și o mare dilemă stilistică: cum asortăm pantofii și geanta în sezonul cald?

Dacă în trecut regula de aur a modei dicta ca geanta și încălțămintea să fie din același material și de aceeași culoare, astăzi designeri internaționali și stilistii Wojas ne încurajează să spargem tiparele. Sezonul acesta este despre armonie, nu despre uniformitate. Iată ghidul complet care te va ajuta să creezi cele mai chic combinații de vară, folosind piese din noua colecție Wojas.

1. Adio, reguli stricte! Salută armonia vizuală

Epoca în care trebuia să porți pantofi negri din piele box exclusiv cu o geantă neagră din piele box a apus. Astăzi, cheia unui outfit reușit constă în crearea unui dialog vizual între accesorii. În loc de potrivire perfectă (matching), vorbim despre coordonare.

Cum obții acest lucru?

  • Jocul de texturi: Combină pielea netedă cu pielea întoarsă (velur) sau cu elemente textile, cum ar fi pânza de canvas sau împletiturile din iută, extrem de populare în colecția de primăvară-vară.
  • Temperatura culorilor: Dacă pantofii tăi au o nuanță caldă (cum ar fi coniacul sau bejul cald), alege o geantă într-o nuanță din aceeași gamă caldă (crem, teracotă, fistic).
  • Un singur punct de atracție: Dacă pantofii tăi sunt piesa de rezistență a ținutei (de exemplu, o pereche de sandale fuchsia sau cu detalii metalice), geanta ar trebui să fie mai temperată, într-o nuanță neutră de bej sau ecru.

2. Trei combinații de succes pentru vara aceasta

Pentru a-ți ușura alegerile zilnice, am pregătit trei formule de stil pe care le poți pune în practică imediat, folosind modelele din noua colecție Wojas.

A. Stilul Urban-Casual: Sneakers pastel și Genți Shopper

Pentru zilele dinamice în care ai mult de mers pe jos, dar vrei să rămâi elegantă, sneakersii din piele naturală în nuanțe pastelate (roz pal, vernil, bleu sau bej clasic) sunt alegerea ideală.

  • Cum îi asortezi? În loc de un rucsac sport, alege o geantă shopper încăpătoare, din piele moale, într-o nuanță neutră. Contrastul dintre caracterul sport al pantofilor și eleganța casual a genții shopper creează acel look „effortless chic” extrem de căutat. Dacă sneakersii au detalii aurii sau argintii, caută o geantă cu accesorii metalice în aceeași tonalitate.

B. Eleganță de seară: Sandale cu toc și Genți plic sau Crossbody mici

Petrecerile în aer liber, nunțile de vară sau cinele la malul mării cer un plus de rafinament. Sandalele Wojas cu toc subțire sau cu toc stabil de tip bloc, decorate cu barete delicate, sunt vedetele sezonului.

  • Cum le asortezi? Dacă alegi sandale metalizate (aurii sau argintii, un must-have în noua colecție), asortează-le cu o geantă plic neagră sau nude, minimalistă. Dacă preferi sandale în nuanțe vibrante, precum roșu sau verde smarald, geanta poate fi o poșetă mică, de umăr (crossbody), cu lanț fin. Lanțul metalic va prelua discret din eleganța sandalelor fără a încărca vizual ținuta.

C. Vibrații de vacanță: Papuci din piele și Genți cu texturi naturale

Stilul boho-chic și cel de inspirație mediteraneană domină lunile iulie și august. Papucii eleganți din piele naturală, cu talpă plată sau platformă ușoară, oferă maximum de confort fără a compromite stilul.

  • Cum îi asortezi? În acest caz, mizează pe texturi contrastante. O pereche de papuci din piele maro-coniac sau bej se potrivește de minune cu o geantă de vară realizată dintr-o combinație de piele și pânză sau cu detalii împletite. Această asociere transmite instant o stare de relaxare și rafinament estival.

3. Detaliile care fac diferența: Hardware-ul și Cusăturile

Atunci când asortezi accesoriile, diavolul se ascunde în detalii. Iată două aspecte tehnice pe care trebuie să le ai în vedere atunci când îți construiești outfitul cu produse Wojas:

  1. Feroneria (Hardware-ul): Cataramele pantofilor, fermoarele genții, lanțurile și chiar bijuteriile tale ar trebui să fie în armonie. Dacă porți sandale cu o cataramă aurie masivă, o geantă cu lanț argintiu va crea un conflict vizual. Încearcă să păstrezi o singură linie metalică (totul auriu sau totul argintiu).
  2. Calitatea materialelor: Nimic nu strică o ținută mai repede decât discrepanța de calitate. Pantofii din piele naturală Wojas, recunoscuți pentru finisajele lor impecabile, merită asortați cu o geantă din același segment de calitate. Pielea naturală are o textură unică, care reflectă lumina într-un mod elegant, oferind ținutei un aspect premium.

Concluzie: Creează-ți propriul stil cu Wojas

Vara aceasta, lasă-te ghidată de intuiție și de confort. Noua colecție pentru femei de la Wojas este concepută special pentru a-ți oferi piese versatile, ușor de mixat și potrivit. Fie că ești adepta minimalismului scandinav, în care predomină nuanțele de pământ și bejul, fie că îți place să atragi toate privirile cu accente neon și accesorii metalice, secretul este să te simți bine în pielea ta.

Vizitează magazinul nostru online, explorează noile modele de pantofi și genți de damă și compune-ți propriul duo perfect pentru o vară de neuitat!

Accesorii pentru femei – wojas.ro

 

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