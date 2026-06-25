(P) Instalații sanitare și electrice: ce știe un specialist că tu nu știi

O locuință funcționează corect atâta timp cât instalațiile din spatele pereților funcționează corect. Când ceva cedează — o țeavă care curge, un circuit electric care nu mai ține, un aparat de aer condiționat care nu mai răcește — efectul se simte imediat. Dar problemele mari rareori apar din senin. De cele mai multe ori, sunt consecința unor lucrări inițiale executate superficial, a unor materiale de calitate slabă sau a lipsei unui specialist autorizat acolo unde prezența lui era obligatorie.

Servicii instalatii sanitare si electrice complete înseamnă mai mult decât o intervenție rapidă la o urgență. Înseamnă proiectare corectă, materiale adecvate, execuție conformă normelor tehnice în vigoare și garanție pentru lucrările efectuate. Înseamnă că la cinci ani după ce ai renovat, instalațiile funcționează la fel de bine ca în prima zi.

Când ai nevoie de un instalator sanitar și ce presupune lucrarea?

Instalațiile sanitare sunt printre cele mai solicitate sisteme dintr-o locuință. Sunt folosite zilnic, de mai multe ori pe zi, și orice defecțiune are impact imediat asupra confortului. Scurgerile ascunse în pereți sau pardoseală, presiunea insuficientă a apei, canalizarea care se înfundă frecvent sau obiectele sanitare care nu funcționează corect sunt semne că ceva nu este în regulă.

Un instalator sanitar calificat intervine în toate aceste situații, dar rolul lui este la fel de important și în lucrările noi. Proiectarea corectă a traseelor de apă rece și caldă, alegerea diametrelor potrivite pentru numărul de obiecte sanitare conectate, respectarea pantelor minime la canalizare și izolarea corespunzătoare a coloanelor sunt detalii tehnice care fac diferența dintre o instalație care durează decenii și una care creează probleme în câțiva ani.

Materiale precum țevile PPR, multistrat sau PEX-AL-PEX au caracteristici diferite și sunt potrivite pentru situații diferite. Un specialist știe ce să aleagă în funcție de presiunea apei, de temperatura transportată și de lungimea traseelor. Îmbinările executate corect — prin sudură, fitinguri de compresie sau press-fitting — asigură etanșeitatea pe termen lung și elimină riscul infiltrațiilor ascunse.

Ce lucrări electrice necesită obligatoriu un electrician autorizat ANRE?

Instalațiile electrice sunt singurul domeniu tehnic din locuință unde greșeala poate fi fatală. Un scurtcircuit cauzat de o îmbinare incorectă sau un cablu subdimensionat poate provoca un incendiu. O priză fără împământare corectă poate electrocuta. Tocmai de aceea, lucrările electrice nu sunt un domeniu în care improvizația este acceptabilă.

Electricianul autorizat ANRE este singurul care poate executa legal lucrări de instalații electrice de joasă tensiune, inclusiv tragerea cablurilor, montarea tabloului electric, instalarea prizelor și a întrerupătoarelor și verificarea instalațiilor existente. Autorizația ANRE garantează că specialistul cunoaște normativul I7/2011 — standardul tehnic de referință pentru instalațiile electrice din România — și că are competența necesară pentru a executa lucrări sigure.

Verificarea periodică a instalației electrice este la fel de importantă ca și execuția inițială. Instalațiile mai vechi de 20 de ani trebuie verificate la interval de maximum trei ani, iar cele noi la cinci ani. Semnele care indică necesitatea unei verificări urgente includ declanșarea repetată a siguranțelor, prize care se încălzesc, mirosuri de plastic ars sau scântei la conectarea aparatelor.

Cum funcționează procedura pentru avize și branșamente electrice?

Obținerea unui branșament electric nou sau mărirea puterii instalate este un proces care implică atât o componentă birocratică, cât și una tehnică. Procesul începe cu depunerea unei cereri de racordare la operatorul de distribuție din zonă, însoțită de documentele aferente — actul de proprietate, planul de situație, certificatul de urbanism dacă este cazul. Pe baza cererii, operatorul emite un Aviz Tehnic de Racordare care precizează soluția tehnică și puterea aprobată.

Urmează proiectarea branșamentului de către un proiectant atestat ANRE, semnarea contractului de racordare, execuția lucrărilor și punerea sub tensiune. Întreaga procedură poate dura între 30 și 90 de zile, în funcție de complexitate și de operatorul local. Apelarea la o firmă specializată simplifică semnificativ procesul, deoarece aceasta gestionează atât documentația, cât și execuția lucrărilor, eliminând naveta între instituții și riscul unor cereri incomplete.

Care sunt avantajele montajului profesionist de aer condiționat?

Montajul unui aparat de aer condiționat pare simplu la prima vedere, dar implică mai mulți pași tehnici care, executați greșit, reduc eficiența aparatului și îi scurtează durata de viață. Alegerea poziției corecte pentru unitatea internă și externă, dimensionarea corectă a conductelor de cupru, vacuumarea sistemului înainte de eliberarea gazului frigorific și verificarea etanșeității conexiunilor sunt etape care necesită experiență și echipament specializat.

Un montaj profesionist, executat de un tehnician autorizat F-Gaz, garantează că aparatul funcționează la parametrii declarați de producător, că gazul frigorific nu se pierde prin conexiuni defecte și că garanția echipamentului rămâne valabilă. Un aparat montat necorespunzător consumă mai multă energie, răcește sau încălzește ineficient și poate ajunge la service în primul an de funcționare.

De ce pompele de căldură reprezintă o alternativă serioasă la centralele pe gaz?

Pompele de căldură funcționează pe un principiu fundamental diferit față de centralele termice clasice: în loc să ardă combustibil pentru a produce căldură, extrag căldura din mediul ambiant — aer, sol sau apă — și o transferă în locuință. Coeficientul de performanță al acestor sisteme, exprimat ca COP, variază între 3 și 5, ceea ce înseamnă că pentru fiecare kilowatt de energie electrică consumat, pompa produce între 3 și 5 kilowați de căldură.

Față de o centrală pe gaz, o pompă de căldură elimină riscurile asociate arderii — monoxid de carbon, explozii, noxe — nu necesită branșament la rețeaua de gaze și poate asigura atât încălzirea iarna, cât și răcirea vara, printr-un singur sistem. Instalarea corectă necesită o analiză tehnică prealabilă — dimensionarea sistemului în funcție de suprafața locuinței, tipul de distribuție termică și nivelul de izolare — și execuția conexiunilor hidraulice și electrice de către specialiști autorizați.

Ce trebuie să știi înainte de montajul unei stații de încărcare auto?

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice au devenit un echipament din ce în ce mai solicitat, atât în locuințe individuale, cât și în parcări de bloc sau spații comerciale. Instalarea lor necesită un circuit electric dedicat, cu cablu dimensionat corespunzător și protecție diferențială de tip B sau A+EV — un tip special de protecție care detectează curenții de defect în curent continuu generați de mașina electrică.

Puterea disponibilă la branșament este un factor critic. O stație wallbox monofazată de 7,4 kW necesită un branșament cu suficientă putere rezervată pentru acest circuit suplimentar. Stațiile trifazate de 11 sau 22 kW cer în mod obligatoriu un branșament trifazat și, adesea, o mărire a puterii instalate. Instalarea trebuie executată de un electrician autorizat, care va emite și un buletin de verificare a împământării — document necesar atât pentru siguranța utilizatorului, cât și pentru validarea garanției stației.