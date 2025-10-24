(P) Intră în Mozzart Gold, cea mai provocatoare campanie a anului și poți câștiga premii în valoare de peste 200.000 RON!

De mii de ani, aurul este un etalon de valoare consacrat. Multe lupte și războaie s-au dus pentru el, iar noi, astăzi, ți-l oferim cum nu se poate mai ușor.

E momentul să te remarci în clasament, să dovedești că ești cel mai bun și să cucerești premiile. Istoria își amintește câștigătorii! Mozzart Bet îți dă șansa să te numeri printre ei.

Intră în Mozzart Gold, cea mai provocatoare campanie a anului și poți câștiga premii în valoare de peste 200.000 RON!

8 săptămâni, 9 extrageri, Fiecare punct contează. La final, doar cei perseverenți vor străluci în top.

Cum se câștigă punctele:

Participarea este simplă și accesibilă oricui. Există două modalități de a acumula puncte în campanie:

Depozitele săptămânale: Primele 5 depozite de peste 50 RON într-o săptămână aduc 100 puncte . Astfel, fiecare depunere strategică te poate apropia de topul clasamentului și de premii.

Primele de peste într-o săptămână aduc . Astfel, fiecare depunere strategică te poate apropia de topul clasamentului și de premii. Rotirile jucate: Pentru fiecare 100 de rotiri efectuate pe miză minimă de 2 RON, primești 10 puncte.

Punctele astfel acumulate au o valoare dublă: contează atât pentru extragerile săptămânale, cât și pentru marea finală, unde cele mai valoroase premii sunt puse în joc.

Premii săptămânale:

În fiecare săptămână, punctele acumulate îți oferă șansa de a câștiga o monedă de aur – un Ducați Franz Iosef iar alți 10 participanți pot câștiga până la 300 de Rotiri Gratuite!

Marea Finală:

Evenimentul culminant al campaniei Mozzart Gold va avea loc pe 01.12.2025. Toate punctele acumulate în cele 8 săptămâni vor fi adunate și vor stabili câștigătorii celor 3 lingouri de aur, în valoare totală de peste 90.000 RON.

Valoarea aurului este în creștere, la fel ca șansele tale de caștig!

Intră în competiție, joacă și dovedește că ești cel mai bun!