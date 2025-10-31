Acasă » Știri » Pâinea mea de suflet: rețeta simplă, dar cu suflet mare

Pâinea mea de suflet: rețeta simplă, dar cu suflet mare

De: Redacția CANCAN 31/10/2025 | 14:19
Pâinea mea de suflet: rețeta simplă, dar cu suflet mare

Ah, pâinea… poate cel mai simplu și totodată cel mai nobil lucru pe care-l scoatem din cuptor. Toată lumea zice că e ușor: pui făină, apă, drojdie și sare. Dar adevărul e că pâinea bună nu se face doar cu mâini — se face cu răbdare, cu grijă și cu un strop de suflet.

Azi îți arăt cum o fac eu acasă, exact ca în bucătăria unui brutar care își respectă meseria: o pâine cu miez moale, coajă crocantă și aromă de casă adevărată. Iata retetea mea de paine:

Secretele mele pentru o pâine reușită

1. Ingredientele – trebuie să simtă căldura bucătăriei

Dacă apa sau laptele sunt reci, drojdia adoarme. Dacă sunt fierbinți, o omori. Așa că le vrei doar călduțe, ca o îmbrățișare blândă. Scoate făina, uleiul și restul ingredientelor din frigider cu ceva timp înainte — totul trebuie să fie la temperatura camerei.

2. Drojdia – mică, dar puternică

Eu folosesc drojdie proaspătă, o trezesc într-un pahar cu apă călduță, un praf de zahăr și o las câteva minute să-și facă spuma magică. E semnul că e vie.
Dacă ai drojdie uscată, o poți pune direct în făină. Important e să nu o lași să dea nas în nas cu sarea — sarea o descurajează, iar noi vrem o pâine fericită.

3. Frământatul – momentul în care pui dragoste în aluat

Aici e tot secretul. Aluatul trebuie frământat bine, cu ambele mâini și cu răbdare. Vreo 10-15 minute, până devine neted și elastic, ca o catifea moale. Dacă ai un mixer cu cârlig, e și mai bine. Dar eu zic: fă-o măcar o dată cu mâinile tale — e terapie curată.

VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e în Cluj, e în Bucuresti și e de vânzare. Ce preț are
VIDEO Garsonieră cu WC în bucătărie. Sau cu bucătăria în WC. Nu e...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

4. Căldura și răbdarea – prietenii dospirii

Las aluatul la dospit într-un colț cald, acoperit cu un prosop curat. Ideal ar fi cam 25°C. Poți încălzi cuptorul 2-3 minute, apoi îl oprești și lași aluatul acolo. Dacă e prea frig, pâinea se supără și nu crește cum trebuie.

Un truc: acoperă vasul cu un prosop ușor umed — păstrează umezeala și ajută crusta să rămână frumoasă.

5. Cuptorul – scena finală

Încălzește-l bine, la 220°C. Pune un bol mic cu apă pe fundul cuptorului — aburii îi vor da crustei acea crocantă eleganță pe care o adorăm.
Și, da, fă câteva tăieturi fine pe aluat înainte de copt. Nu doar arată frumos, dar îl și ajută să crească uniform.

Rețeta mea de pâine de casă (ideală pentru începători)

Ingrediente:

  • 500 g făină albă (poți amesteca 400 g albă + 100 g integrală pentru o aromă rustică)
  • 300 ml apă sau lapte călduț
  • 25 g drojdie proaspătă (sau 7 g uscată)
  • 1 linguriță zahăr
  • 1 linguriță sare
  • 2 linguri ulei de măsline (sau unt topit)

Modul de preparare

  1. Activează drojdia:
    Amestecă drojdia cu zahărul și 100 ml de apă călduță. Las-o 5-10 minute, până începe să formeze spumă.
  2. Pregătește aluatul:
    Într-un bol mare, pune făina, apoi toarnă în mijloc amestecul cu drojdie, uleiul și restul de apă călduță. Amestecă ușor cu o lingură de lemn, apoi adaugă sarea.

Frământă cu blândețe până aluatul devine elastic, suplu și lucios.

Unge un bol cu puțin ulei, așază aluatul acolo, acoperă-l și lasă-l la dospit 1-2 ore, până își dublează volumul.

  1. Formează și coace:
    După prima dospire, scoate aerul din aluat cu o frământare ușoară. Modelează-l după plac — rotund, lung sau la tavă. Lasă-l din nou să se odihnească 30-40 de minute.

Între timp, preîncălzește cuptorul la 220°C. Pune un vas mic cu apă înăuntru și coace pâinea 25-30 de minute, până se rumenește frumos și sună a gol când o bați ușor pe fund.

Las-o să se răcească pe un grătar, ca să rămână cu coaja crocantă.

Sfat de Chef:

Servește pâinea caldă cu o pastă de pește fină, o friptură de vită suculentă și un pahar de Fetească Regală Jidvei – o combinație demnă de o masă de duminică în familie.

Și, dacă ți-a ieșit bine, pune poza pe Instagram. Bucuria pâinii bune merită împărtășită!

Tags:
Iți recomandăm
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Știri
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Știri
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de la Muzeul Luvru
Mediafax
O femeie, inculpată în dosarul jafului de 88 de milioane de euro de...
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai!...
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova: „Vom decide și apoi îi vom doborî”
Adevarul
Lukașenko amenință Occidentul cu „armele înspăimântătoare” ce îi vor fi livrate de Moscova:...
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează temerile legate de un criminal în serie
Digi24
„Houston, avem o problemă”. Descoperirea a 24 de cadavre în mlaștinile metropolei alimentează...
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când se fac plățile
Mediafax
Ajutor de încălzire și supliment pentru energie 2025–2026: cine poate beneficia și când...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
Click.ro
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel...
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o excepție
Digi 24
Noile arme nucleare ale Rusiei sunt „prea puternice pentru a fi folosite”. Există însă o...
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro, voi nu! Trimiteți-vă părinții la muncă!
Digi24
Fiul Laurei Vicol, ironic față de români, pe TikTok: Port geci de 5.000 de euro,...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50% la transportul în comun, până la finalul lui 2026
Gandul.ro
Categoria de români care poate să beneficieze de bilete gratuite sau mai ieftine cu 50%...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: ...
Primele simptome pe care Iuliana Pepene le-a avut, înainte să fie diagnosticată cu o boală autoimună: „M-am speriat foarte tare”
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Celebra actriță care a fost irecognoscibilă de Halloween! Ghicești cine se ascunde sub masca Medusei?!
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în ...
Armin Nicoară a fost întrebat cu câți bani a rămas după nuntă și cât a costat evenimentul, în total. Cum a răspuns
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost ...
E OFICIAL! Fotbalistul momentului s-a despărțit de iubita sa: „Nu mai suntem împreună. Nu a fost vorba…”
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Horoscop 2 noiembrie 2025. Zodia care are tensiuni mari în cuplu
Vezi toate știrile
×