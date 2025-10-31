Pâinea mea de suflet: rețeta simplă, dar cu suflet mare

Ah, pâinea… poate cel mai simplu și totodată cel mai nobil lucru pe care-l scoatem din cuptor. Toată lumea zice că e ușor: pui făină, apă, drojdie și sare. Dar adevărul e că pâinea bună nu se face doar cu mâini — se face cu răbdare, cu grijă și cu un strop de suflet.
Azi îți arăt cum o fac eu acasă, exact ca în bucătăria unui brutar care își respectă meseria: o pâine cu miez moale, coajă crocantă și aromă de casă adevărată. Iata retetea mea de paine:
Dacă apa sau laptele sunt reci, drojdia adoarme. Dacă sunt fierbinți, o omori. Așa că le vrei doar călduțe, ca o îmbrățișare blândă. Scoate făina, uleiul și restul ingredientelor din frigider cu ceva timp înainte — totul trebuie să fie la temperatura camerei.
Eu folosesc drojdie proaspătă, o trezesc într-un pahar cu apă călduță, un praf de zahăr și o las câteva minute să-și facă spuma magică. E semnul că e vie.
Dacă ai drojdie uscată, o poți pune direct în făină. Important e să nu o lași să dea nas în nas cu sarea — sarea o descurajează, iar noi vrem o pâine fericită.
Aici e tot secretul. Aluatul trebuie frământat bine, cu ambele mâini și cu răbdare. Vreo 10-15 minute, până devine neted și elastic, ca o catifea moale. Dacă ai un mixer cu cârlig, e și mai bine. Dar eu zic: fă-o măcar o dată cu mâinile tale — e terapie curată.
Las aluatul la dospit într-un colț cald, acoperit cu un prosop curat. Ideal ar fi cam 25°C. Poți încălzi cuptorul 2-3 minute, apoi îl oprești și lași aluatul acolo. Dacă e prea frig, pâinea se supără și nu crește cum trebuie.
Un truc: acoperă vasul cu un prosop ușor umed — păstrează umezeala și ajută crusta să rămână frumoasă.
Încălzește-l bine, la 220°C. Pune un bol mic cu apă pe fundul cuptorului — aburii îi vor da crustei acea crocantă eleganță pe care o adorăm.
Și, da, fă câteva tăieturi fine pe aluat înainte de copt. Nu doar arată frumos, dar îl și ajută să crească uniform.
Frământă cu blândețe până aluatul devine elastic, suplu și lucios.
Unge un bol cu puțin ulei, așază aluatul acolo, acoperă-l și lasă-l la dospit 1-2 ore, până își dublează volumul.
Între timp, preîncălzește cuptorul la 220°C. Pune un vas mic cu apă înăuntru și coace pâinea 25-30 de minute, până se rumenește frumos și sună a gol când o bați ușor pe fund.
Las-o să se răcească pe un grătar, ca să rămână cu coaja crocantă.
Servește pâinea caldă cu o pastă de pește fină, o friptură de vită suculentă și un pahar de Fetească Regală Jidvei – o combinație demnă de o masă de duminică în familie.
Și, dacă ți-a ieșit bine, pune poza pe Instagram. Bucuria pâinii bune merită împărtășită!