„Pancone Italiano” le dă clasă tuturor! Daniel Pancu și soția, puși pe cheltuială la început de 2026

De: Paul Hangerli 03/01/2026 | 17:35
CANCAN.RO l-a surprins pe Daniel Pancu într-o ipostază rară pentru această perioadă tensionată din Superligă, departe de vestiar și de presiunea rezultatelor. Venit la București pentru a-și petrece Revelionul, Pancone a fost văzut la mall alături de soția sa, preocupat de alegeri simple, dar deloc întâmplătoare, semn că noul an îl găsește mai atent la echilibru, stil și detalii decât la zgomotul din jur.

După un final de an intens, Daniel Pancu, pentru cunoscători și prieteni „Pancone”, a ales să își petreacă Revelionul la București, departe de presiunea vestiarului și de calculele reci din Superligă. Ca orice om chibzuit care se pregătește de un nou an și, mai ales, de un nou sezon, Pancu a ajuns zilele acestea la mall, alături de soția sa, cu un obiectiv clar: pantofi noi.

Daniel Pancu s-a înnoit după revelion

Nu orice fel de pantofi, ci unii sport, dar suficient de eleganți încât să se potrivească atât cu banca tehnică a CFR-ului, cât și cu stilul său vestimentar sobru, bine pus la punct, de antrenor care nu iese în evidență inutil.

Pancone, între Revelion, mall și griji de clasament

La mall, Pancone nu a venit în postura de antrenor, ci de om relaxat, în pauză de reflecție. Pantaloni de trening, adidași Nike în picioare, geacă de fâș și o atitudine care trăda mai degrabă disponibilitatea pentru un antrenament spontan decât pentru o ședință tactică. Imaginea contrastează plăcut cu tensiunea din clasament, acolo unde CFR Cluj se află momentan pe locul 11, la șapte puncte de play-off, o poziție greu de digerat pentru un club obișnuit cu vârful ierarhiei.

Daniel Pancu și soția au mers la cumpărături la început de 2026

Privind situația echipei, unii ar spune, în glumă, că poate nu Pancu ar avea nevoie de pantofi noi, ci jucătorii. Poate o pereche de adidași proaspeți ar schimba norocul sau, cine știe, ar fi util un control mai atent înainte de meciuri, ca nu cumva cineva să intre pe teren cu ghetele încălțate invers. Ironia vine cu atât mai ușor cu cât Pancone a pierdut recent două piese importante din angrenajul echipei, pe Emerlahu și pe Louis Munteanu, plecări care complică și mai mult misiunea revenirii în zona de elită.

Totuși, dacă pe plan profesional lucrurile sunt departe de a fi simple, există un capitol unde Pancone pare să fi găsit stabilitatea perfectă: viața personală. Căsnicia actuală merge discret și solid, fără titluri zgomotoase și fără apariții constante pe prima pagină a ziarelor, așa cum se întâmpla în trecut. Poate exact această liniște, construită departe de teren, va fi fundația de care Daniel Pancu are nevoie pentru a reconstrui, pas cu pas, și liniștea din jocul CFR-ului.

Daniel Pancu obligat să salveze blazonul

Daniel Pancu continuă să fie în centrul atenției la CFR Cluj în această perioadă de început de 2026, cu evoluții și provocări importante pentru echipa ardelenilor. În primul rând, plecarea golgheterului Louis Munteanu la DC United a creat un gol semnificativ în atacul echipei, ceea ce îl pune pe Pancu în postura de a căuta soluții rapide pentru refacerea liniei offensive a formației.

În acest moment, lotul lui CFR Cluj are doar câțiva atacanți iar conducerea clubului analizează posibilitatea de a aduce întăriri în perioada de mercato de iarnă pentru a acoperi golul lăsat de Munteanu și pentru a menține obiectivul unei clasări în play-off. De asemenea, Pancone a fost implicat în decizii tactice și de lot, inclusiv evaluarea unor jucători care nu își mai găsesc locul în planurile sale, indicând o posibilă reorganizare a echipei. În ciuda problemelor întâmpinate de CFR în ultima perioadă, Pancu a primit aprecieri pentru schimbarea de direcție în jocul echipei după venirea sa pe bancă, iar perioada actuală de transferuri este esențială pentru atingerea obiectivelor clubului sub conducerea sa.

CITEȘTE ȘI – Fostul internațional a primit oferta de la cine nu se aștepta. Surpriză la Survivor! Cine l-a “agățat” pe Daniel Pancu

NU RATA – „Pancone”, noul selecționer al naționalei U20: „E o zi de mare bucurie!”

