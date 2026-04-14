Parada de Paște din Seul devine virală după un moment spectaculos: un actor ridicat cu macaraua a recreat „înălțarea” lui Iisus la ceruri

Potrivit publicației The Online Citizen, o amplă paradă de Paște organizată la Seul a atras peste 8.000 de participanți, dar și atenția internațională, după ce un moment teatral în care un actor a fost ridicat în aer pentru a simboliza înălțarea lui Iisus a devenit viral pe internet.

O paradă de Paște de amploare, desfășurată în capitala Coreei de Sud, a reunit mii de oameni și a captat atenția globală datorită unui moment spectaculos: un actor care îl interpreta pe Iisus a fost ridicat cu ajutorul unei macarale deasupra mulțimii, într-o scenă care a depășit așteptările publicului.

Evenimentul „Easter Parade 2026” a avut loc în Piața Gwanghwamun și pe bulevardul Sejong-daero, fiind organizat de United Christian Churches of Korea (UCCK) și CTS Christian TV, alături de CTS Cultural Foundation și Joy & Com Co.

Parada a inclus 40 de echipe și a fost structurată în patru acte și 14 scene tematice, precum „Începutul promisiunii”, „Suferință și Înviere”, „Peninsula Coreeană și Evanghelia” și „Promisiunea viitorului”. Spectacolul a îmbinat scene biblice cu momente din istoria creștinismului în Coreea.

Ceremonia de deschidere a inclus o rugăciune susținută de pastorul Park Dong-chan, iar liderul UCCK, Kim Jung-seok, a făcut apel la unitate, îndemnând comunitatea creștină să transmită mesajul Învierii.

Momentul „înălțării” devine viral

Punctul culminant al paradei a fost reprezentat de scena care ilustra înălțarea lui Iisus. Un actor a fost ridicat în aer cu ajutorul unor cabluri și al unei macarale, într-un spectacol vizual impresionant.

Ascensiunea a continuat mult peste nivelul așteptat de spectatori, ajungând la o înălțime comparabilă cu cea a clădirilor din jur, ceea ce a creat un efect spectaculos și uimitor.

Reacțiile online nu au întârziat să apară. Utilizatorii au făcut glume despre moment, întrebând dacă actorul este „legat de Lună” sau dacă există „planuri să fie coborât înainte de Crăciun”.

Scena a transformat rapid evenimentul într-un fenomen viral, atrăgând atenția internațională.

Reconstituiri biblice și istoria creștinismului în Coreea

Dincolo de momentul viral, parada a inclus numeroase reconstituiri spectaculoase din Biblie, precum despărțirea Mării Roșii, nașterea lui Iisus, nunta din Cana Galileei și Cina cea de Taină.

Un spectacol muzical central a prezentat suferința, învierea și înălțarea lui Iisus, încercând să transmită semnificația profundă a sărbătorii de Paște.

Programul a evidențiat și evoluția creștinismului în Coreea, inclusiv contribuțiile misionarilor în procesul de modernizare a țării. De asemenea, o procesiune dedicată bisericii Sorae a simbolizat traducerea Bibliei în limba coreeană și dezvoltarea comunităților religioase independente.

Mesaje de unitate și speranță

Participanții, inclusiv lideri religioși și oficiali, au subliniat importanța unității și speranței. Pastorul Lee Young-hoon a declarat că procesiunea ar trebui să devină „o lumină a speranței pentru întreaga lume”, iar alți lideri religioși au vorbit despre nevoia unei reînnoiri spirituale.

Primarul Seulului, Oh Se-hoon, a transmis că își dorește ca evenimentul să contribuie la depășirea diviziunilor și conflictelor.

Program cultural și concert de închidere

Parada a fost completată de un „Easter Village”, unde participanții au putut vizita expoziții, programe interactive și standuri tematice.

Evenimentul s-a încheiat cu un concert intitulat „Joyful Concert”, la care au participat artiști K-pop precum BTOB, Billlie și Calling Choir.

Organizatorii și-au exprimat speranța ca parada să evolueze într-un festival cultural creștin de amploare globală, care să depășească barierele dintre generații și confesiuni.

