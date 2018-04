Pariurile zilei: Ieri, alte 8 ponturi câștigătoare! Propunem aceste 9 variante pentru un start excelent de săptămână »

Conform planurilor, am avut un weekend în care pariurile ne-au adus un plus consistent în portofele. Ieri am facut profit prin intermediul a 8 pronosticuri! Variantele propuse, simple, logice, în cote bune și foarte bune, au fost extrase din cele mai importante întreceri fotbalistice interne ale Europei. Am mizat cu succes pe jocurile în care au fost implicate echipe precum Chelsea, Lazio, Atletico Madrid sau Club Brugge, dar și pe întâlnirea de Liga 1, CSMS Iași – CFR Cluj. Pariul nostru a fost pe cel puțin două goluri, în confruntarea încheiată nedecis, scor 1-1.

Ponturile câștigătoare ale zilei de duminică:

CLUB BRUGGE – ST. LIEGE GG COTA 1.71 (4-4)

ATALANTA – TORINO 2-4 GOLURI ÎN MECI COTA 1.54 (2-1)

LAZIO – SAMPDORIA 3+ COTA 1.45 (4-0)

CSMS IAȘI – CFR CLUJ 2+ COTA 1.45 (1-1)

NICE – MONTPELLIER 1 CU HA (0) COTA 1.45 (1-0)

CHELSEA – SOUTHAMPTON CHELSEA ÎNSCRIE PRIMUL GOL COTA 1.36 (2-0)

ATL. MADRID – BETIS 2 CU HA (+1.5) COTA 1.60 (0-0)

AUGSBURG – MAINZ PESTE 8.5 CORNERE COTA 1.40 (4-5)

Cu toate că oferta de pariere din perioada următoare nu va mai fi una la fel de stufoasă, suntem pregătiți să profităm la maximum de evenimentele pe care le avem la dispoziție, precum am făcut-o și până acum. Astăzi investim în special pe epilogurile principalelor fronturi interne ale Europei. În Liga 1 avem parte de dueluri atât în play-off, cât și în play-out. CS ”U”Craiova va încerca să-și conserve locul de podium în fața Astrei Giurgiu, trupă fără victorie în ultimele 5 meciuri oficiale (4 înfrângeri). La Botoșani, Sepsi va căuta un rezultat pozitiv, care să o îndepărteze de zona ”roșie” a clasamentului. Noi investim pe o confruntare echilibrată, în care tabela va suferi maxim modificări.

În Premier League, Everton va avea parte de o misiune grea în fața propriilor fani, contra lui Newcastle. ”Coțofenele” traversează o perioadă excelentă și are punctaj maxim acumulat în precedentele 4 runde. Facem o vizită și în Serie A, acolo unde Verona își joacă, pe terenul formației Genoa, una dintre ultimele șanse de evitare a retrogrdării. Completând calupul de ponturi cu variante din campionatele Belgiei, Rusiei sau Turciei, suntem setați să înregistrăm o nouă porție consistentă de câștig. Succes, tuturor!

ASTRA – CS ”U” CRAIOVA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.66

FC BOTOȘANI – SEPSI SUB 2.5 GOLURI COTA 1.58

EVERTON – NEWCASTLE X2 COTA 1.67

ANTWERP – LOKEREN 1 CU HA (0) COTA 1.42

FC PORTO – SETUBAL 3+ COTA 1.49

FENERBAHCE – ALANYASPOR 2 CU HA (+2) COTA 1.67

ATH. BILBAO – LEVANTE SUB 2.5 GOLURI COTA 1.77

GENOA – VERONA 1X & 0-3 GOLURI COTA 1.40

SPARTAK MOSCOVA – AKHMAT GROZNÎI 2-4 GOLURI COTA 1.55