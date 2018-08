Pariurile zilei: Începem săptămâna de câștiguri cu aceste zece ponturi din fotbalul european!

Am profitat la maximum de un weekend fotbalistic extrem de încărcat și suntem gata să deschidem o nouă săptămână în care profitul nu se va lăsa aşteptat. Cu toate că nu avem la dispoziție la fel de multe evenimente ca în zilele anterioare, ne vom orienta cu atenție către cele mai importante partide ale zilei, oferind, fără să ne hazardăm, ponturile potrivite.

Pariurile zilei

Având programate ultimele confruntări ale etapelor din Premier League și Serie A, avem pregătite câte două propuneri pentru aceste capete de afiș ale serii, în Europa. Mizăm pe un spectacol echilibrat în derby-ul rundei din Anglia, acolo unde Manchester United va primi vizita celor de la Tottenham. Situația gazdelor este una sensibilă, cu Jose Mourinho contestat, după evoluţiile mai puţin consistente din acest an. În epilogul etapei din Italia, alegem să investim pe spectacol, în confruntarea AS Roma – Atalanta, de pe Olimpico.

Trecem în revistă și cele două jocuri ale zilei din etapa cu numărul 6 a Ligii 1. Fără victorie în ultimele 4 meciuri de campionat, FC Botoșani vrea să pună capăt seriei ”cenușii”, în fața atipicei echipe a celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe. În celălalt meci, Craiova caută ascensiunea în ierarhia Ligii 1, pe terenul ”lanternei roșii” FC Voluntari.

Completăm setul de ponturi cu selecții din La Liga și campionatul Suediei. Încă o dată, în prim plan sunt variantele de pariere pe goluri. Succes, tuturor!

MANCHESTER UNITED – TOTTENHAM 2-4 GOLURI COTA 1.50

MANCHESTER UNITED – TOTTENHAM PAUZĂ SAU FINAL X COTA 1.62

AS ROMA – ATALANTA PESTE 3.5 CARTONAȘE COTA 1.45

AS ROMA – ATALANTA GG COTA 1.87

LEVANTE – CELTA VIGO 2-4 GOLURI COTA 1.50

ATHLETIC BILBAO – HUESCA SUB 2.5 GOLURI COTA 1.86

FC BOTOȘANI – SEPSI SF. GHEORGHE PESTE 1.5 GOLURI COTA 1.45

FC VOLUNTARI – CS ”U” CRAIOVA GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.82

DALKURD – HAMMARBY GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.52

KALMAR – OREBRO GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ COTA 1.38