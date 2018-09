Pariurile zilei» Începem săptămâna în forță! Aici, opt ponturi din fotbal în care investim lunea

Am trecut cu bine peste un week-end ”furtunos” și am înregistrat o nouă serie de câștiguri considerabile. Într-un sfârșit de săptămână presărat generos cu o mulțime de surprize pe plan fotbalistic, am reușit să evităm majoritatea, pariind inteligent.

Ponturile câștigătoare ale week-end-ului:

PARMA – CAGLIARI 1-3 GOLURI COTA 1.40 (2-0)

FIORENTINA – SPAL 1X&0-3 GOLURI COTA 1.44 (3-0)

CARDIFF – MAN. CITY 3+ COTA 1.47 (0-5)

HOFFENHEIM – DORTMUND GG COTA 1.45 (1-1)

SITTARD – WILLEM II GG COTA 1.56 (4-4)

HERMANNSTADT – CFR CLUJ X2&0-3 GOLURI COTA 1.41 (0-1)

TORINO – NAPOLI TORINO PESTE 3.5 CORNERE COTA 1.54 (4)

AC MILAN – ATALANTA 1X&2+ COTA 1.55 (2-2)

ANDERLECHT – ST. LIEGE 2-4 GOLURI COTA 1.54 (2-1)

GRONINGEN – AZ ALKMAAR GG COTA 1.50 (1-3)

FCSB – DUNĂREA CĂLĂRAȘI 2-4 GOLURI COTA 1.54 (2-0)

LEVANTE – SEVILLA GG COTA 1.62 (2-6)

Astăzi, pariem din nou pe fotbal, însă o vom face ceva mai prudent. În contextul în care mijocul acestei săptămâni ne va aduce etape intermediare din La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, dar și meciuri tari de cupă, vom avea la dispoziție o sumedenie de evenimente de pe urma cărora ne vom putea inspira. Până atunci, însă, ne ”încălzim” cu o ofertă fotbalistică limitată, dar exploatabilă.

Așadar, astăzi mizăm pe cele mai important confruntări din fotbalul european. Trecem în revistă epilogul rundei din La Liga, acolo unde anticipăm o desfășurare pragmatică a ostilităților între SuperDepor și Granada. În Turcia, ”Șukur Saracioglu” ”explodează” în așteptarea super-derby-ului dintre Fenerbahce și Beșiktaș, un duel în care forma mai bună a oaspeților și-ar putea spune, însă, cuvântul. Mergem pe mâna unui spectacol echilibrat în confruntările scandinave ale zilei, dar și în campionatul Rusiei. Oferim două ponturi pentru ultimul meci al etapei a 9-a în Liga 1, acolo unde Astra Giurgiu încă este singura formație neînvinsă din România. Succes, tuturor!

FENERBAHCE – BEȘIKTAȘ X2 COTA 1.50

DEPORTIVO LA CORUNA – GRANADA 1-3 GOLURI COTA 1.36

HACKEN – GOTEBORG GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.52

KRYLYIA SOVETOV SAMARA – KRASNODAR 2-4 GOLURI COTA 1.66

ASTRA GIURGIU GAZ METAN MEDIAȘ SUB 2.5 GOLURI COTA 1.65

ASTRA GIURGIU – GAZ METAN MEDIAȘ NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 11.87

BRAGA – SPORTING GG COTA 1.71

LILLESTROM – TROMSO 2-4 GOLURI COTA 1.54