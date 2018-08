Pariurile zilei: Start weekend! 12 pronosticuri sunt selectate » Vezi care sunt!

Ieri am reușit să evităm cu brio o bună parte dintre surprizele înregistrate în preliminariile UEFA Europa League, obținând un bilanț pozitiv grație pariurilor pe goluri. Indiferent că am mers pe mâna outsiderelor Niedercorn (Luxemburg) sau LASK Linz (Austria), care au ratat dramatic calificarea pe final în fața unor adversare mult mai bine cotate, sau am investit pe scenarii spectaculoase, inclusiv cel din meciul CFR-ului, am ieșit pe plus.

Ponturile câștigătoare ale zilei de joi:

NIEDERCORN – UFA GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.40 (2-2)

CFR CLUJ – ALASHKERT GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.68 (2-0, 5-0)

MIDTJYLLAND – TNS GOL ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.35 (1-1, 3-1)

ZENIT ST. PETERSBURG – DINAMO MINSK 3+ COTA 1.48 (4-0)

LASK LINZ – BEȘIKTAȘ GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.51 (2-1)

RAPID VIENA – SLOVAN BRATISLAVA 1X&2+ COTA 1.35 (4-0)

Pariurile zilei

În acest week-end debutează La Liga, astăzi având programate două partide din etapa inaugurală. Girona va primi vizita nou-promovatei Valladolid, în timp ce revelația sezonului trecut, Betis, va da piept cu Levante. În Ligue 1, dăm startul rundei cu numărul 2. În deschidere avem programat un duel extrem de interesant între Reims și Lyon. Gazdele au pornit lansat și surprinzator în noul campionat, reușind acum o săptămână să se impună la Nice, una dintre protagonistele sezoanelor recente.

Avem și fotbal intern, Liga 1 aducându-ne în etapa a 5-a ”Derby-ul Moldovei”. Poli Iași a pornit slab sezonul, însă contra rivalei regionalei, FC Botoșani, elevii lui Stoican țintesc o evoluție care să șteargă cu buretele dezamagirile debutului ezitant. Elevii lui Enache au, însă, de partea lor o serie de atuuri grele, cele mai importante fiind forma și moralul. Alegem un pariu în cota 1.86, la care ambele trupe trebuie sa contribuie.

Completând cu sugestii din Eredivisie, Championship, Belgia, Ligue 2 sau eșalonul secund al Olandei, completăm acest calup consistent de pronosticuri, contruit pentru a va aduc eprimele câștiguri ale weekendului. Succes, tuturor!

REIMS – LYON GAZDELE MARCHEAZĂ COTA 1.47

GRONINGEN – WILLEM II OASPEȚII MARCHEAZĂ COTA 1.37

GIRONA – VALLADOLID SUB 2.5 GOLURI COTA 1.75

BETIS – LEVANTE GAZDELE CÂȘTIGĂ MINIM O REPRIZĂ COTA 1.35

NEUSTADT – AUSTRIA VIENA 2 GG COTA 1.74

ANDERLECHT – MOUSCRON ANDERLECHT ÎNSCRIE ÎN AMBELE REPRIZE COTA 1.67

BIRMINGHAM – SWANSEA X2 COTA 1.41

CHATEAUROUX – RED STAR NU ÎNSCRIU AMBELE ECHIPE COTA 1.79

LORIENT – VALENCIENNES GG COTA 1.76

POLI IAȘI – FC BOTOȘANI AMBELE MARCHEAZĂ COTA 1.86

JONG PSV – EINDHOVEN FC GG COTA 1.44

RODA – JONG AJAX 3+ COTA 1.49