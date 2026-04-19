Pasărea care are două picioare și patru genunchi. La ce o ajută?

Struțul este pasărea care are două picioare și patru genunchi, un detaliu știut de puțini oameni. Dar care este motivul pentru care au această structură a sistemului locomotor? Află mai multe detalii interesante în rândurile următoare.

O echipă de cercetători de la Royal Veterinary College din Londra a decis să afle de ce aceste păsări sunt diferite. Aceștia au făcut mai multe teste pe un exemplar mort, ca să se asigure că nu vor fi atacați.

Pasărea care are două picioare și patru genunchi

Pentru a afla cât mai multe detalii, cercetătorii au folosit un „truc magic” numit fluoroscopie biplanară. Această tehnică avansată de imagistică medicală face posibilă vizualizarea oaselor în interiorul țesuturilor, în timp ce acestea sunt în mișcare.

Pe baza datelor obținute prin fluoroscopie biplanară, au creat un model al unei articulații care seamănă destul de mult cu structura unei rotule umane. Dar a doua articulație este cea care i-a uimit pe oamenii de știință. Aceasta era poziționată puțin mai jos și fixată strâns de osul piciorului.

De ce au struții patru genunchi?

Rotula superioară pare să modifice nivelul de pârghie necesar pentru îndreptarea piciorului. De fapt, este nevoie de mai multă forță, însă mișcarea are loc foarte rapid, ceea ce ar putea explica de ce aceste animale pot alerga atât de repede.

A doua rotulă, cea situată mai jos, ar putea fi o adaptare pentru protecție.

„Având în vedere că ambele rotule par să contribuie la creșterea vitezei de extensie a genunchiului, de ce au struții două rotule (și nu doar una)?”, se întreabă autorii unui studiu publicat în Journal of Experimental Zoology. „Este posibil ca, pe lângă rolul său mecanic de os sesamoid cu funcție de pârghie, rotula distală să întărească și tendonul rotulian împotriva compresiei, în special în fața forței de reacție FR (care, la cea mai mare și mai rapidă pasăre în viață, poate fi considerabilă).”

Ce funcții au genunchii la struți?

Potrivit specialiștilor, cele două articulații prezente pe fiecare picior fac ca aceste păsări să fie unice. Acest lucru le permite struților să își flexeze genunchii rapid și să fugă cu viteză.

„O astfel de funcție protectoare a fost propusă și pentru alte oase sesamoide și ar putea explica de ce struții sunt aparent unici prin prezența unei a doua rotule sesamoide. FR crește odată cu accentuarea flexiei articulației genunchiului, iar deși struții par să aibă genunchii mai puțin flexați comparativ cu alte ratite (n.r. păsări care nu pot zbura), ei își flexează genunchii mai rapid și pe o amplitudine mai mare de mișcare.”

Struțul, cea mai rapidă pasăre alergătoare

Specialiștii susțin că struțul este cea mai rapidă pasăre alergătoare din lume, dar și cea mai mare. Poate atinge viteze de până la 69 km/h și o greutate de 130 de kg. După cum puteți vedea, struțul este pasărea care l-ar întrece detașat pe Usain Bolt!

Crezi că prietenii tăi știu care este pasărea cu două picioare și patru genunchi? Dacă răspunsul e nu, poți împărtăși cu ei această informație interesantă!

