Acasă » Exclusiv » Patronașul de la Matinee, încătușat și ”calmat” cu spray lacrimogen la IML! A fost prins la volan după ce a băut vin și vodcă

Patronașul de la Matinee, încătușat și ”calmat” cu spray lacrimogen la IML! A fost prins la volan după ce a băut vin și vodcă

De: Keva Iosif 08/04/2026 | 05:50
Patronașul de la Matinee, încătușat și ”calmat” cu spray lacrimogen la IML! A fost prins la volan după ce a băut vin și vodcă

Viața de noapte din București produce uneori povești mai tari decât meniul unui restaurant de fițe. Iar când personajul principal este chiar un patron cunoscut din zona Floreasca, combinația devine inevitabil explozivă: alcool, poliție, amenințări și…chiar o condamnare! În centrul scenei: Ioan „Jon” Gușoi, unul dintre patronii restaurantului Matinee, personaj deja familiar nu doar pentru business, ci și pentru compania selectă în care a fost surprins de-a lungul timpului.

În zorii unei nopți lungi, polițiștii de la Rutieră au observat în trafic un Smart (mașina, nu șoferul) care mergea în zig-zag. Au făcut semn să tragă pe dreapta, iar la volan se afla Jon Gușoi, patronașul de la Matinee.

Acesta prezenta semne evidente de consum de alcool. Cum era de așteptat, agenții i-au solicitat testarea cu aparatul alcooltest, însă domnul Jon nu a vrut să colaboreze cu niciun chip și a fost dus la IML. Ulterior, după o nouă tură de audieri s-a sucit și a recunoscut.

”Inculpatul a prezentat halenă alcoolică, nistagmus, reflex fotomotor diminuat şi a negat consumul de alcool (…) A refuzat inițial să dea declarații, iar cu ocazia reaudierii a recunoscut fapta şi a declarat că a condus autoturismul marca Smart pe str. ##### #########, din Sectorul 1, unde a fost oprit de un echipaj de poliție pentru un control de rutină. Agenții de poliție i-au cerut să se supună testării cu aparatul alcooltest, dar a refuzat pentru că înainte consumase câteva pahare de vin şi vodcă”, reiese din raportul polițiștilor.

Partea și mai interesantă este că Jon Gușoi a făcut mare show la IML, pentru că nu a acceptat nici acolo să-i fie recoltate probe, așa că polițiștii au fost nevoiți să apeleze la mijloacele din dotare: cătușe și spray lacrimogen!

”Din raportul privind folosirea forței şi a mijloacelor din dotare și declarația martorului, reiese că inculpatul a prezentat o atitudine recalcitrantă, încercând să părăsească sediul, ceea ce a impus încătuşarea sa, iar apoi folosirea spray-ului iritant-lacrimogen”.

Situația era cât pe ce să escaladeze și mai rău, dacă ne luăm după amenințările voalate pe care patronașul i le-a aruncat unuia dintre polițiștii care l-au imobilizat: ”A ameninţat organele de poliţie afirmând verbal „că ne vom mai întâlni noi” întrebând totodată „dacă ne întâlnim în timpul liber, se numeşte tot ultraj?”.

Tot acest episod l-a costat scump pe Gușoi, care a fost trimis în judecată pentru refuzul de prelevare a probelor biologice, acolo unde judecătorii au constatat că a pus în pericol și viața altor persoane, inclusiv a unei doamne care îl însoțea în micuțul lui Smart.

”Astfel, prin modul de a acționa, inculpatul a acceptat cu bună-știință să pună în pericol viața sau integritatea corporală a sa și a pasagerei pe care o transporta, cât și a altor participanți la trafic, iar prin atitudinea sa de refuzare a recoltării de mostre biologice a pus în imposibilitate organele judiciare să stabilească nivelul alcoolemiei cât și prezența de substanțe interzise în organism. Instanța a mai arătat că infracțiunea de refuz de prelevarea de probe biologice este de o gravitate mai ridicată decât infracţiunea de a conduce pe drumurile publice fiind sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe deoarece denotă pe lângă lipsa gravă de responsabilitate a celui care conduce”.

În final, instanța a decis că aventurile lui Gușoi la volan nu rămân nepedepsite. Patronașul a fost condamnat la un an de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere.

Astfel, el va trebui să respecte reguli stricte: să se prezinte la probațiune, să comunice orice deplasare mai lungă, să urmeze programe de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității.

Viața amoroasă a lui Jon Gușoi pare să fie la fel de tumultoasă ca și aventurile sale de noapte. Anul trecut acesta a fost surprins în tandrețuri cu Cristina Bădănoiu, supranumită ”devoratoarea de milionari” sau „Mata Hara de România”, celebra șefă de la taxe și impozite din Sectorul 4.

CITEȘTE ȘI: Imagini rare cu “Mata Hari de România”, la o super-partidă pe plajă, în Mamaia. S-a instalat pe un fotoliu ca o regină și…

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare gravă: ”Am plecat din casă în pijamale, fără să gândesc”
Exclusiv
Fosta parteneră a lui Cătălin Bordea, strigăt disperat de ajutor! Tatăl ei a fost internat în stare gravă:…
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul de la Pro TV
Exclusiv
Busu și-a pus averea la adăpost și a ajuns cu soția în instanță. Mutare neașteptată făcută de prezentatorul…
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial a încetat din viață”
Mediafax
Presa internațională, omagiu pentru Mircea Lucescu: „unul dintre numele importante ale fotbalului mondial...
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț de pâine împărțit la cinci, la recunoaștere internațională
Adevarul
Din sărăcie lucie, în legendă. Viața lui Mircea Lucescu: de la un colț...
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este iraţional să ne mai punem la masă cu acest partid
Digi24
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD, este...
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”
Mediafax
Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce...
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea legendarului antrenor
Prosport.ro
Imaginile durerii cu soția lui Mircea Lucescu, la spital, după ce a aflat de moartea...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce au transmis Simona Halep și Gică Popescu
Click.ro
Giga Hagi, mesaj sfâșietor după decesul lui Lucescu: „Mi-a fost mai mult decât antrenor.” Ce...
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat
Digi 24
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine...
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns
Digi24
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul,...
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în Thassos, Halkidiki sau Lefkada
Promotor.ro
Mai merită să mergi cu mașina în Grecia? Cât costă în 2026 drumul până în...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
go4it.ro
Un radar românesc detectează în Ucraina drone cât un telefon de la 2 km
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation Plus în aprilie
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un an plin de belșug și noroc
Gandul.ro
Miercurea Mare, zi cu simbolistică imensă în religia creștină. Ce se mănâncă dimineața pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce este dieta mediteraneană? Ce trebuie să mănânci timp de o săptămână
Ce este dieta mediteraneană? Ce trebuie să mănânci timp de o săptămână
Cum arată partea nevăzută a Lunii, de fapt. Imagini spectaculoase surprinse de echipajul de la bordul ...
Cum arată partea nevăzută a Lunii, de fapt. Imagini spectaculoase surprinse de echipajul de la bordul misiunii Artemis II
Horoscop chinezesc azi, 8 aprilie 2026. Nativii din Tigru joacă totul pe o carte și o decizie le poate ...
Horoscop chinezesc azi, 8 aprilie 2026. Nativii din Tigru joacă totul pe o carte și o decizie le poate umple sau goli buzunarele
Cum își pot albi românii dinții în mod natural? Ce spune Dr. Cezar despre smalț, dentină și rolul ...
Cum își pot albi românii dinții în mod natural? Ce spune Dr. Cezar despre smalț, dentină și rolul unei vitamine importante
Prognoza meteo azi, 8 aprilie 2026. Cod galben și cod portocaliu de viscol în România: vânt extrem ...
Prognoza meteo azi, 8 aprilie 2026. Cod galben și cod portocaliu de viscol în România: vânt extrem și ninsori puternice
Cornel Dinu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Lucescu: ”Impresia că fotbalul îl ține în viață ...
Cornel Dinu, dezvăluiri după moartea lui Mircea Lucescu: ”Impresia că fotbalul îl ține în viață l-a costat efectiv viața”
Vezi toate știrile