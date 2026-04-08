Patronașul de la Matinee, încătușat și ”calmat” cu spray lacrimogen la IML! A fost prins la volan după ce a băut vin și vodcă

Viața de noapte din București produce uneori povești mai tari decât meniul unui restaurant de fițe. Iar când personajul principal este chiar un patron cunoscut din zona Floreasca, combinația devine inevitabil explozivă: alcool, poliție, amenințări și…chiar o condamnare! În centrul scenei: Ioan „Jon” Gușoi, unul dintre patronii restaurantului Matinee, personaj deja familiar nu doar pentru business, ci și pentru compania selectă în care a fost surprins de-a lungul timpului.

În zorii unei nopți lungi, polițiștii de la Rutieră au observat în trafic un Smart (mașina, nu șoferul) care mergea în zig-zag. Au făcut semn să tragă pe dreapta, iar la volan se afla Jon Gușoi, patronașul de la Matinee.

Acesta prezenta semne evidente de consum de alcool. Cum era de așteptat, agenții i-au solicitat testarea cu aparatul alcooltest, însă domnul Jon nu a vrut să colaboreze cu niciun chip și a fost dus la IML. Ulterior, după o nouă tură de audieri s-a sucit și a recunoscut.

”Inculpatul a prezentat halenă alcoolică, nistagmus, reflex fotomotor diminuat şi a negat consumul de alcool (…) A refuzat inițial să dea declarații, iar cu ocazia reaudierii a recunoscut fapta şi a declarat că a condus autoturismul marca Smart pe str. ##### #########, din Sectorul 1, unde a fost oprit de un echipaj de poliție pentru un control de rutină. Agenții de poliție i-au cerut să se supună testării cu aparatul alcooltest, dar a refuzat pentru că înainte consumase câteva pahare de vin şi vodcă”, reiese din raportul polițiștilor.

Partea și mai interesantă este că Jon Gușoi a făcut mare show la IML, pentru că nu a acceptat nici acolo să-i fie recoltate probe, așa că polițiștii au fost nevoiți să apeleze la mijloacele din dotare: cătușe și spray lacrimogen!

”Din raportul privind folosirea forței şi a mijloacelor din dotare și declarația martorului, reiese că inculpatul a prezentat o atitudine recalcitrantă, încercând să părăsească sediul, ceea ce a impus încătuşarea sa, iar apoi folosirea spray-ului iritant-lacrimogen”.

Situația era cât pe ce să escaladeze și mai rău, dacă ne luăm după amenințările voalate pe care patronașul i le-a aruncat unuia dintre polițiștii care l-au imobilizat: ”A ameninţat organele de poliţie afirmând verbal „că ne vom mai întâlni noi” întrebând totodată „dacă ne întâlnim în timpul liber, se numeşte tot ultraj?”.

Tot acest episod l-a costat scump pe Gușoi, care a fost trimis în judecată pentru refuzul de prelevare a probelor biologice, acolo unde judecătorii au constatat că a pus în pericol și viața altor persoane, inclusiv a unei doamne care îl însoțea în micuțul lui Smart.

”Astfel, prin modul de a acționa, inculpatul a acceptat cu bună-știință să pună în pericol viața sau integritatea corporală a sa și a pasagerei pe care o transporta, cât și a altor participanți la trafic, iar prin atitudinea sa de refuzare a recoltării de mostre biologice a pus în imposibilitate organele judiciare să stabilească nivelul alcoolemiei cât și prezența de substanțe interzise în organism. Instanța a mai arătat că infracțiunea de refuz de prelevarea de probe biologice este de o gravitate mai ridicată decât infracţiunea de a conduce pe drumurile publice fiind sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe deoarece denotă pe lângă lipsa gravă de responsabilitate a celui care conduce”.

În final, instanța a decis că aventurile lui Gușoi la volan nu rămân nepedepsite. Patronașul a fost condamnat la un an de închisoare, însă pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere.

Astfel, el va trebui să respecte reguli stricte: să se prezinte la probațiune, să comunice orice deplasare mai lungă, să urmeze programe de reintegrare socială și să presteze muncă în folosul comunității.

Viața amoroasă a lui Jon Gușoi pare să fie la fel de tumultoasă ca și aventurile sale de noapte. Anul trecut acesta a fost surprins în tandrețuri cu Cristina Bădănoiu, supranumită ”devoratoarea de milionari” sau „Mata Hara de România”, celebra șefă de la taxe și impozite din Sectorul 4.

