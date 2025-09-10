Patronul cazinourilor Marriot și Radisson, arestat în Israel. Eli Mosley, primele declarații: ”Nu am dat mită!”

Clanul Mosley, în atenția autorităților israeliene. Frații Yossi și Eli, figuri-cheie în lumea interlopă, vizați în anchete de corupție și crimă organizată.

Autoritățile israeliene intensifică acțiunile împotriva uneia dintre cele mai influente grupări de crimă organizată din regiune, condusă de frații Yossi și Eli Mosley. Considerată o organizație cu ramificații internaționale, rețeaua a fost plasată sub monitorizarea strictă a unităților speciale de investigație, după ce au apărut suspiciuni că liderii ar fi beneficiat de sprijin intern chiar din partea unor reprezentanți ai forțelor de ordine.

În fața instanței, Eli Mosley nu a fost cooperant, negând învinuirile ce i se aduc, potrivit presei israeliene.

„Nu am dat mită! Nu cunosc suspecții care au fost arestați”, a declarat Mosley.

Legăturile ascunse cu România

Yossi Mosley, aflat deja în detenție de aproape trei ani, ispășește o pedeapsă pentru fapte grave, printre care extorcare, spălare de bani și implicarea în eliminarea violentă a unor rivali. Conducerea clanului a fost preluată de fratele său, Eli, care, potrivit procurorilor israelieni, ar fi orchestrat o rețea de influență ce viza obținerea de informații confidențiale din anchetele în desfășurare.

Dosarele recente îl plasează pe Eli Mosley în centrul unui scandal de proporții, după ce anchetatorii au descoperit o serie de plăți suspecte făcute către polițiști dintr-o unitate de elită, cunoscută pentru rolul său în combaterea corupției și a crimei organizate. Aceste sume ar fi fost direcționate prin intermediari loiali grupării, pentru ca liderii să poată afla detalii despre dosarele penale deschise împotriva lor. Procurorii susțin că scurgerea unor asemenea informații reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru sistemul de justiție, oferind organizației posibilitatea de a-și proteja rețelele și de a evita măsuri coercitive.

Ancheta condusă de Unitatea Lahav 433 a scos la iveală nu doar suspiciuni de corupție în interiorul structurilor de poliție, ci și legături extinse între clanul Mosley și grupări similare din afara Israelului. De-a lungul anilor, frații Mosley au reușit să creeze o rețea de alianțe strategice, consolidându-și influența atât pe plan local, cât și internațional. În centrul afacerilor operate de grupare se află jocurile de noroc și cămătăria, activități prin care ar fi fost spălate sume importante de bani.

Conexiunile cu spațiul românesc au devenit vizibile prin alianțe cu grupări locale, interesate de partajarea pieței din zona jocurilor de noroc și a recuperărilor prin forță. Autoritățile din România colaborează deja cu cele israeliene pentru a analiza fluxurile financiare suspecte și transferurile realizate prin intermediul unor firme paravan.

