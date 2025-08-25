Patronul român care numără lingouri de aur în Africa! Îl vezi la TV destul de des, dar nu știai că are mină de aur

În timp ce echipa sa pare să se prăbușească meci după meci, unul dintre cei mai cunoscuți patroni din fotbalul românesc se bucură, la mii de kilometri distanță, de o altă „avere”: lingouri de aur. Puțini știu că omul de afaceri cu apariții frecvente în peisajul sportiv autohton are o mină de aur în Africa, iar un clip recent îl arată în timp ce supraveghează cu mândrie lingourile gata de export. Despre cine este vorba?

În tot acest timp, CFR Cluj, echipa pe care o patronează, traversează una dintre cele mai negre perioade din ultimii ani. Înfrângere în campionat cu Oțelul, scor 1-4, o poziție rușinoasă în clasament – locul 13 cu doar 5 puncte – și o eliminare aproape certă din cupele europene. Suporterii sunt tot mai nemulțumiți, dar patronul pare preocupat de cu totul altceva.

Patronul român care numără lingouri de aur în Africa

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a apărut din nou într-un clip devenit viral pe TikTok. Departe de agitația din Superliga, omul de afaceri se află într-un depozit din Africa, în fața unor cutii masive, despre care afirmă că sunt pline cu aur.

„Sunt 17 cutii a câte 100 de kilograme pregătite. Deci, astea le avem pregătite, dar în total sunt 2300 de kilograme. Aș vrea să înțelegi că este lucru serios, astăzi pregătim actele pentru transport în Dubai”, spune Varga în clipul care face înconjurul rețelelor sociale.

Este a doua oară în câteva luni când patronul CFR-ului este surprins „jucându-se” cu lingourile sale. La finalul lunii martie, a apărut o altă filmare în care le etala în mod similar, dar a explicat ulterior că imaginile ar fi fost „mai vechi”.

Totuși, activitatea lui Ioan Varga în Africa nu mai este un secret pentru apropiați. Potrivit surselor, acesta petrece tot mai mult timp acolo, concentrat pe afacerile din domeniul exploatării aurului, lăsând echipa de fotbal într-un plan secund se pare.

În timp ce el numără kilogramele de aur, CFR Cluj se zbate să iasă dintr-o criză sportivă. Cu o apărare fragilă, rezultate slabe și o lipsă clară de direcție, formația ardeleană nu mai are prea mari speranțe.

