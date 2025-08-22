O jucătoare americană de tenis a devenit vedetă pe o platformă destinată adulților. Sachia Vickery și-a împărtășit experiența cu fanii săi

Sachia Vickery, o jucătoare americană de tenis, clasată pe locul 559 în clasament, a făcut o dezvăluire șocantă în fața fanilor. Se pare că faimoasa jucătoare este și creatoare de conținut pentru adulți pe OnlyFans. Cum i-a schimbat decizia întreaga viață?

„Sunt foarte deschisă la minte și nu-mi pasă ce cred oamenii despre mine. De asemenea, sunt cei mai ușori bani câștigați vreodată și îmi place să fac acest lucru”, a mărturisit Vickeri pe platforma de socializare Instagram.

Pe contul său de Instagram, artista are peste 40.000 de urmăritori. Vickery promite conținut „picant” pe OnlyFans, mărturisind că „cel mai lung videoclip al ei este din duș”.

„Nu mai am întâlniri gratuite din cauza comportamentului bărbaților. Acum cer un avans înainte de întâlnire, trimiteți-mi 1.000 de dolari și putem să o facem să se întâmple”, a scris Vickery.

Tânăra în vârstă de 30 de ani a câștigat, se pare, 2 milioane de dolari în 14 ani de tenis profesionist și s-a clasat pe locul 73 în 2018. Vestea deschiderii contului de OnlyFans a șocat, totuși, publicul.

„Nu voi mai vorbi niciodată urât despre fetele de pe OnlyFans. Din cauza sumei pe care am câștigat-o acolo în primele două zile, sunt copleșită. Sunt pur și simplu zdruncinată”, a declarat jucătoarea de tenis.

Prin ce schimbări radicale a trecut tânăra în viața ei

Vickery nu este singura jucătoare de tenis care s-a alăturat platformei OnlyFans. Nick Kyrgios și-a făcut apariția pe platformă în 2023.

Vickery a mărturisit că un lucru foarte important pentru ea a fost „depășirea limitelor”.

„Întotdeauna am discutat despre ura rasială pe care o primesc online, despre insultele privind corpul meu. Sunt foarte deschisă să vorbesc despre asta. Încă joc tenis. Cariera mea este încă în desfășurare, dar vreau să fac și lucruri în afara tenisului. Încep să explorez mai multe oportunități pe rețelele de socializare”, a declarat Vickery, conform New York Post. „Faptul că sunt jucătoare de tenis m-a ajutat cu siguranță la marketing. Sunt într-o etapă în care nu fac absolut orice acolo, dar mă simt confortabil, așa cum trebuie să fie. Mă descurc foarte bine”, a afirmat tânăra.

