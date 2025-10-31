Acasă » Știri » Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute

Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 18:58
Ce a pățit patroana de la Ursul Carpatin?/ Sursa foto: TikTok

Patroana restaurantului Ursul Carpatin din Brașov a povestit experiența neplăcută de care a avut parte. Patru turiști au plecat, fără să plătească nota de plată, după ce au consumat mai multe băuturi și preparate. Șefa localului nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut ajutorul autorităților. Află, în articol, ce s-a întâmplat cu hoții!

Patroana restaurantului Ursul Carpatin a devenit virală în mediul online, după ce a început să prezinte preparatele pe care le oferă, precum ciorba de fasole în pâine sau ciolanul cu cartofi prăjiți. De această dată, însă, a ieșit în fața oamenilor să povestească incidentul de care a avut parte.

Ce s-a întâmplat cu hoții de la Ursul Carpatin

Patru turiști au încercat să o păcălească pe patroana restaurantului Ursul Carpatin. Aceștia au mers la celebrul local, au comandat de mâncare, s-au bucurat de preparate, însă au plecat fără să plătească. Femeia a povestit că nu este prima dată când se confruntă cu un astfel de incident.

Până acum, șefa restaurantului a trecut cu vederea aceste experiențe neplăcute. Ei bine, de această dată, a decis să acționeze și a apelat la ajutorul autorităților. În doar câteva minute, hoții au fost prinși de Jandarmeria Română.

O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
O nouă tentativă de fraudă online. Metoda care păcălește românii și le fură...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Să vedeți ce am pățit. Astăzi au venit patru așa ziși turiști, s-au așezat la masă și bineînțeles că au plecat fără să plătească. Am mai pățit și în alți ani incidentul acesta, dar am trecut cu vederea, însă de data aceasta am făcut plângere penală pentru că este furt.

Ne-am săturat de așa ziși turiști care se așează la masă, comandă și pe la desert se ridică doamnele cu treabă pe Republicii, după care dispar repede și domnii. De data aceasta, în două minute, nu o să vă vină să credeți, jandarmeria i-a și găsit. Mulțumim, faceți o treabă foarte bună”, a povestit patroana resturantului din Brașov.

Șefa celebrului restaurant a transmis și un mesaj pentru cei care au de gând să apeleze la astfel de tehnici. Femeia i-a avertizat pe turiștii care pleacă fără să plătească faptul că săvârșesc un furt calificat.

„Așadar, cei care mai sunteți amatori de asemenea experimente și vă jucați de-a filmul Hoțul și Banditul, să știți că este furt. Să te ridici de la masă fără să plătești și să fugi, să dispari că aveai portofelul la mașină și te-ai dus vreo jumătate de oră să-l cauți, că nu-l mai găseai, și plecați așa pe rând, să știți că se numește furt. Furt calificat. Pentru asta am făcut plângere penală, dar mi-a crescut inima să-mi dau seama că noi trăim într-un oraș sigur.

Adică, în Brașov, dacă, Doamne ferește, uite, se întâmplă un incident de genul acesta, așa cum ați văzut, comunitarii sunt pe străzi, iar de data aceasta erau și jandarmii care și-au făcut treaba. Mulțumesc pe această cale și sper că mesajul acesta se ajungă la voi”, a mai spus șefa de la Ursul Carpatin.

Citește și: Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!

Șir de ghinioane pentru Teodora Stoica! Ce a putut păți fiica lui Meme: „Nu e ziua mea clar”

Tags:
Iți recomandăm
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Știri
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani…
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Știri
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Adevarul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere o mașină. Unde a fost găsit copilul
Digi24
Un cuplu din Gorj și-a vândut bebelușul de trei săptămâni ca să-și cumpere...
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
Click.ro
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de...
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Digi 24
Rusia declară că e pregătită pentru negocieri directe cu Ucraina, însă cu o condiție
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze militare, cu familiile lor
Digi24
Membri importanți ai administrației Trump, inclusiv Marco Rubio și Pete Hegseth, s-au mutat în baze...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Go4Games
Joc din seria Five Nights at Freddy’s, disponibil în mod gratuit de Halloween
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în fiecare iarnă
Gandul.ro
Fructul ale cărui coji pot valora până la 17.000 de euro. Românii îl consumă în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de ...
Povestea tulburătoare a lui Mihai, bărbatul care a murit la Spitalul Bagdasar-Arseni. O fetiță de doar 9 ani a rămas acum orfană
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Băiețelul Ancăi Dinicu a împlinit un anișor! Primele imagini de la tăierea moțului
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, ...
Americanu’ din La bloc, la un pas de moarte! Cine l-a salvat pe Emil Mitrache: ”Dacă nu descopeream, nu mai stăteam de vorbă acum”
Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care ...
Crimă în Pantelimon! Motivul BIZAR pentru care o femeie de 35 de ani a ucis-o pe bătrâna pe care iubitul ei o îngrijea
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Semnul pe care soția lui Mihai Leu l-a primit de la regretatul campion: ”Cred că zâmbește”
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Horoscop 1 noiembrie 2025. Zodia care primește o veste rea
Vezi toate știrile
×