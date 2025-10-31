Patru turiști s-au dus la Ursul Carpatin, au comandat de mâncare și au plecat fără să plătească nota. Ce s-a întâmplat după 2 minute

Patroana restaurantului Ursul Carpatin din Brașov a povestit experiența neplăcută de care a avut parte. Patru turiști au plecat, fără să plătească nota de plată, după ce au consumat mai multe băuturi și preparate. Șefa localului nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut ajutorul autorităților. Află, în articol, ce s-a întâmplat cu hoții!

Patroana restaurantului Ursul Carpatin a devenit virală în mediul online, după ce a început să prezinte preparatele pe care le oferă, precum ciorba de fasole în pâine sau ciolanul cu cartofi prăjiți. De această dată, însă, a ieșit în fața oamenilor să povestească incidentul de care a avut parte.

Ce s-a întâmplat cu hoții de la Ursul Carpatin

Patru turiști au încercat să o păcălească pe patroana restaurantului Ursul Carpatin. Aceștia au mers la celebrul local, au comandat de mâncare, s-au bucurat de preparate, însă au plecat fără să plătească. Femeia a povestit că nu este prima dată când se confruntă cu un astfel de incident.

Până acum, șefa restaurantului a trecut cu vederea aceste experiențe neplăcute. Ei bine, de această dată, a decis să acționeze și a apelat la ajutorul autorităților. În doar câteva minute, hoții au fost prinși de Jandarmeria Română.

„Să vedeți ce am pățit. Astăzi au venit patru așa ziși turiști, s-au așezat la masă și bineînțeles că au plecat fără să plătească. Am mai pățit și în alți ani incidentul acesta, dar am trecut cu vederea, însă de data aceasta am făcut plângere penală pentru că este furt. Ne-am săturat de așa ziși turiști care se așează la masă, comandă și pe la desert se ridică doamnele cu treabă pe Republicii, după care dispar repede și domnii. De data aceasta, în două minute, nu o să vă vină să credeți, jandarmeria i-a și găsit. Mulțumim, faceți o treabă foarte bună”, a povestit patroana resturantului din Brașov.

Șefa celebrului restaurant a transmis și un mesaj pentru cei care au de gând să apeleze la astfel de tehnici. Femeia i-a avertizat pe turiștii care pleacă fără să plătească faptul că săvârșesc un furt calificat.

„Așadar, cei care mai sunteți amatori de asemenea experimente și vă jucați de-a filmul Hoțul și Banditul, să știți că este furt. Să te ridici de la masă fără să plătești și să fugi, să dispari că aveai portofelul la mașină și te-ai dus vreo jumătate de oră să-l cauți, că nu-l mai găseai, și plecați așa pe rând, să știți că se numește furt. Furt calificat. Pentru asta am făcut plângere penală, dar mi-a crescut inima să-mi dau seama că noi trăim într-un oraș sigur. Adică, în Brașov, dacă, Doamne ferește, uite, se întâmplă un incident de genul acesta, așa cum ați văzut, comunitarii sunt pe străzi, iar de data aceasta erau și jandarmii care și-au făcut treaba. Mulțumesc pe această cale și sper că mesajul acesta se ajungă la voi”, a mai spus șefa de la Ursul Carpatin.

