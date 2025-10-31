Acasă » Știri » Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!

Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!

De: Mirela Loșniță 31/10/2025 | 14:32
Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!
Foto: Pixabay

În luna octombrie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis mai multe alerte alimentare și a cerut retragerea de la vânzare a unor produse considerate periculoase pentru consum.

Mai multe produse alimentare vândute în supermarketurile din Iași și din alte orașe din România au fost retrase de pe piață, după ce analizele de laborator au arătat prezența unor substanțe interzise, printre care antibiotice și urme de opiu. Cele mai multe avertizări au vizat semințele de mac, ce prezentau niveluri ridicate de alcaloizi de opiu.

Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketuri

Loturi de semințe de mac provenite de la diferiți producători (Orlando’s Maestro, Nutco) au fost retrase din lanțurile Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco, după ce analizele au indicat depășiri ale limitelor admise pentru substanțe precum morfină și codeină.

Sursă foto: ANSVA

Tot în luna octombrie, mierea de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache, a fost retrasă de pe piață din cauza depistării cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru larg care nu mai este permis în Uniunea Europeană în produsele alimentare de origine animală.

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Sursă foto: ANSVSA

Mai mult decât atât, produsul „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g) a fost scos din magazinele Profi și Carrefour, după ce un client a reclamat prezența unui corp străin în conservă. Potrivit reprezentanților PROFI, această decizie de retragere a fost luată “din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă acest incident a fost semnalat doar de un singur client până acum.

Sursă foto: ANSVSA

Autoritățile recomandă tuturor celor care au cumpărat aceste produse să nu le consume și să le returneze în magazine, chiar și fără bon fiscal, pentru a primi contravaloarea lor. Pentru a verifica în timp real ce produse sunt retrase de pe piață, consumatorii pot consulta lista actualizată pe site-ul oficial al ANSVSA.

ALERTĂ alimentară! Un condiment iubit de români a fost retras de pe rafturile magazinelor

Alertă alimentară: Carrefour a retras un produs posibil contaminat! Cum îţi recuperezi banii

Tags:
Iți recomandăm
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Știri
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea,…
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Știri
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor aprinde
Mediafax
Orașul din România în care se montează LUMINILE de Crăciun. Când se vor...
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru Ștefania Szabo. Declarații contradictorii la audieri
Adevarul
Un medic ar fi scos un anestezic fără acte, din farmacia spitalului, pentru...
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat să se întâlnească cu el
Digi24
De ce l-a ignorat Kim Jong Un pe Donald Trump și a refuzat...
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la COLECTIV
Mediafax
Inspectorul General al Jandarmeriei, REACȚIE după incidentul de la comemorarea victimelor de la...
Parteneri
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Click.ro
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații...
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a victimelor Colectiv
Digi 24
Șeful Jandarmeriei Române și-a cerut scuze public pentru amenda dată la marșul de comemorare a...
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la spital după aterizarea de urgenţă
Digi24
Un avion a pierdut brusc altitudinea în timpul zborului. Mai mulți pasageri au ajuns la...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția....
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
go4it.ro
WhatsApp are o nouă funcție de securitate suplimentară pentru backup-urile conversațiilor
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Gandul.ro
Ce înseamnă să fii SĂRAC în România. Cât trebuie să câștigi, de fapt
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei ...
Ema Uta, cea mai „fierbinte” transformare de Halloween! În cea mai sumară ținută și cu dolărei la ea, a încercat să-i dea „clasă” Rihannei
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Tragedie în lumea fotbalului! S-a stins din viață fostul fotbalist Fabian Tomescu, la doar 46 de ani
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Gigi Becali a ajuns în atenția ANAF! Patronul FCSB ar putea pierde 7 milioane de lei
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta ...
Culiță Sterp îi aruncă săgeți fostului iubit al lui Carmen de la Sălciua! Aluzia despre fosta nevastă a lăsat loc de multe interpretări | EXCLUSIV
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii ...
Melania și Donald Trump au avut un Halloween pe cinste! Cum au decorat Casa Albă și ce au primit copiii din partea lor
Zed a băgat jumătate de București în sperieți! „Regele Șoselelor” și-a făcut apariția ca-n ...
Zed a băgat jumătate de București în sperieți! „Regele Șoselelor” și-a făcut apariția ca-n filmele de groază alături de soția tinerică
Vezi toate știrile
×