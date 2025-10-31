Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketurile românești. Alertă alimentară: nu le consumați!

În luna octombrie, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis mai multe alerte alimentare și a cerut retragerea de la vânzare a unor produse considerate periculoase pentru consum.

Mai multe produse alimentare vândute în supermarketurile din Iași și din alte orașe din România au fost retrase de pe piață, după ce analizele de laborator au arătat prezența unor substanțe interzise, printre care antibiotice și urme de opiu. Cele mai multe avertizări au vizat semințele de mac, ce prezentau niveluri ridicate de alcaloizi de opiu.

Cele 3 alimente periculoase descoperite de ANSVSA în supermarketuri

Loturi de semințe de mac provenite de la diferiți producători (Orlando’s Maestro, Nutco) au fost retrase din lanțurile Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco, după ce analizele au indicat depășiri ale limitelor admise pentru substanțe precum morfină și codeină.

Tot în luna octombrie, mierea de tei „Strop de Soare”, produsă de Apicola Costache, a fost retrasă de pe piață din cauza depistării cloramfenicolului, un antibiotic cu spectru larg care nu mai este permis în Uniunea Europeană în produsele alimentare de origine animală.

Mai mult decât atât, produsul „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g) a fost scos din magazinele Profi și Carrefour, după ce un client a reclamat prezența unui corp străin în conservă. Potrivit reprezentanților PROFI, această decizie de retragere a fost luată “din spirit de precauție și pentru protecția consumatorului”, chiar dacă acest incident a fost semnalat doar de un singur client până acum.

Autoritățile recomandă tuturor celor care au cumpărat aceste produse să nu le consume și să le returneze în magazine, chiar și fără bon fiscal, pentru a primi contravaloarea lor. Pentru a verifica în timp real ce produse sunt retrase de pe piață, consumatorii pot consulta lista actualizată pe site-ul oficial al ANSVSA.

