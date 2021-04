Pavel Bartoș, detalii inedite despre noaptea de amor cu Andreea Ibacka, într-un serial „Nu am fost mai obosit în viaţa mea”

Pavel Bartoș a povestit amănunte inedite despre o secvență de amor, filmată în urmă cu aproximativ 12 ani, cu Andreea Ibacka, soția lui Cabral Ibacka.

Pavel Bartoș a jucat în serialul „Aniela”, prima telenovelă de epocă din România. Actorul avea pe atunci 34 de ani, iar partenera lui în producția de televiziune era Andreea Pătrașcu, cea care i-a devenit soție lui Cabral Ibacka. Ea avea atunci doar 23 de ani.

Prezentatorul de la „Românii au talent” a vorbit despre filmările de amor petrecute atunci.

„Nu am fost mai obosit în viaţa mea ca după secvenţa de amor dintre personajul meu şi Nuţi (n.r. personajul interpretat de Andreea). Iura Luncașu a gândit din perspectiva unui ungur şi se ştie că ungurii sunt foarte pasionali.

Ba eram jos, ba în pat, ba pe masă, iar în pat, iar pe jos. Au fost vreo 10 duble şi la sfârşit ne-am simţit amândoi de parcă am fi fost la munca câmpului. Abia ne abţineam să nu râdem, dar trebuia să urmăm indicaţiile regizorale. Mi s-a prins şi cămaşa în corsetul ei. A fost cea mai haioasă secvenţă de amor pe care am filmat-o vreodată”, a povestit Pavel Bartoş în 2010.

NU RATA: Andreea Ibacka, surprinsă în poziții HOT pe placa de surf! Gestul făcut de Cabral în timp ce soția lui avea un costum de baie decoltat

Și Andreea a vorbit la vremea respectivă despre aceste scene de amor, pe care le-a considerat tehnice și nimic mai mult: „Secvenţele de dragoste sunt în general mai dificile, dar m-am concentrat, iar filmarea a decurs foarte usor, la indicaţiile precise ale regizorului Iura Luncaşu. O secvenţă de dragoste este o secvenţă tehnică şi nu presupune nimic mai mult”, spunea Andreea conform pro2.protv.ro.

VEZI ȘI: Andreea Ibacka şi Mihai Călin sunt un cuplu. Scenariul ultimului serial Antena 1 în care vor juca