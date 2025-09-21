Pe ce dată vin ploile în București, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru octombrie 2025

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță schimbări majore în perioada următoare. Dacă luna septembrie a adus temperaturi de vară și zile cu mult soare, specialiștii avertizează că toamna își va intra în drepturi la final de lună, iar ploile vor deveni tot mai frecvente, pe măsură ce ne apropiem de luna octombrie.

Prima lună de toamnă a fost una neobișnuit de caldă, cu temperaturi care au depășit 28 de grade chiar și în Capitală. Totuși, deși vremea frumoasă se va menține până la finalul lunii septembrie, meteorologii avertizează că schimbările sunt inevitabile, iar ploile își vor face apariția în octombrie.

Pe ce dată vin ploile în București, de fapt

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea se va menține mult mai caldă decât normalul perioadei până pe 24 septembrie. Temperaturile vor urca până la 32 de grade în vestul țării și 28 de grade în București. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat, însă pe crestele montane sunt așteptate rafale de peste 80 km/h.

Începând din 25 septembrie, vremea se răcește brusc. Valorile termice vor scădea în nord-vest și est, apropiindu-se de cele normale pentru această perioadă, iar ploile își vor face simțită prezența. Vor fi averse și descărcări electrice în Moldova, Banat, Crișana și la munte, dar și ploi izolate în Transilvania.

În Capitală, schimbarea se va resimți spre finalul lunii, când probabilitatea de ploaie crește semnificativ. Temperaturile vor coborî sub 20 de grade, iar zilele cu cer senin vor fi tot mai rare. Primle zile din luna octombrie aduc și primele ploi.

Prognoza meteo pentru luna octombrie

Conform prognozei actualizate, luna octombrie va aduce o toamnă autentică. Ploile vor deveni tot mai frecvente, în special în prima parte a lunii, iar zilele calde se vor rări considerabil. Meteorologii estimează că Bucureștiul va avea parte de precipitații consistente chiar din prima săptămână a lui octombrie.

Specialiștii avertizează și asupra unor episoade de vânt puternic și temperaturi mai scăzute decât media obișnuită. Deși iarna nu va veni brusc, românii trebuie să se aștepte la zile reci, cu valori de 12–14 grade în timpul zilei și sub 8 grade noaptea, în a doua parte a lunii.

Toamna din 2025 se anunță una capricioasă, cu alternanțe de temperaturi, ploi frecvente și episoade de vânt intens. Bucureștiul va resimți din plin aceste schimbări încă de la începutul lunii octombrie.

FENOMENELE METEO NEAȘTEPTATE PE CARE VORTEXUL POLAR DE DEASUPRA ARCTICII LE ADUCE ÎN ROMÂNIA. AVERTISMENT ANM!

S-A SCHIMBAT PROGNOZA METEO DUPĂ FORMAREA VORTEXULUI POLAR! PRIMA NINSOARE DIN ROMÂNIA, MAI APROAPE DECÂT NE AȘTEPTAM