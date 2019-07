Pe Dan Ciotoi l-a costat scump împăcarea cu soția, după ce a înșelat-o

Dan Ciotoi, solistul trupei Generic, s-a împăcat cu soția lui, după ce a înșelat-o. Artistul a dezvăluit cât la costat acest lucru și ce i-a spus femeia cu care este căsătorit de ani de zile.

„M-am împăcat cu soţia, e totul ok. Am comunicat, am tras concluzii. A spus că puteam să aleg varianta să îmi fac de cap puţin şi să vin înapoi acasă, de ce n-am fost şi eu şmecher cum au fost ceilalţi? Am vorbit, ne-am înţeles să nu ne mai aducem aminte, să privim lucrurile înainte. Aş înţelege (n.r. dacă l-ar înşela). Am tras aproape doi ani pentru asta (n.r. să fie iertat). Cadouri, vacanţe. I-am plătit facturile, parfumuri, rochii”, a spus Dan Ciotoi, la Star Matinal, potrivit Spynews. (CITEȘTE ȘI: DAN CIOTOI, PRIMELE DECLARAȚII DE PE PATUL DE SPITAL: “A FOST O TUMORĂ BILATERALĂ, A CRESCUT MAI REPEDE A DOUA DUPĂ CE A FOST EXTIRPATĂ PRIMA”. VERDICTUL MEDICULUI DUPĂ OPERAȚIE)

Dan Ciotoi s-a confruntat cu depresia

Dan Ciotoi s-a confruntat cu depresia – boala secolului XXI. În cadrul unui interviu emoționant, solistul legendarei formații “Generic” a făcut mărturisiri dureroase despre perioada pe care a trăit-o după divorț. Mai mult, astăzi – în timpul primei apariții la TV după operația suferită recent – el a tras un semnal de alarmă împreună cu prezentatorul Cătălin Măruță asupra pericolului care îi pândește pe cei care suferă din cauza depresiei.

În vârstă de 62 de ani, Dan Ciotoi și-a înșelat soția, iar când aceasta a aflat, s-a decis să divorțeze. Despărțirea a venit la trei decenii de la nuntă. Și… dacă în primele săptămâni viața cântărețului părea perfectă, după doar două luni și-a dat seama că femeia pentru care a renunțat la soție nu era ceea ce își dorea. (CITEȘTE ȘI: LOGODNICUL A DAT-O AFARĂ DIN CASĂ PE CUNOSCUTA CÂNTĂREAȚĂ! I-A LUAT MAȘINA ȘI…)

“Am început cu un divorţ, a urmat o depresie, apoi un accident. Divorţul a venit după 30 de ani de căsătorie. Nu s-a mai putut face nimic. Da, eu am greşit. Probabil că am plătit pentru ce am făcut. Da, am avut o ieşire dementă. Nu a putut (n.r.: să treacă peste). Am stat doar două luni. O relaţie de două luni. Am plecat (n.r.: de acasă). Am stat cu ea în altă parte. Nu a funcţionat relaţia. Mi-am revenit eu. Da (n.r.: de aici depresia). Depresia se manifestă nu mai ai motivaţie să mai trăieşti. Nu stăteam singur, dar aveam momente.

Cine nu a trecut prin aşa ceva nu are cum să știe ce se întâmplă. Eram la limita să îmi iau zilele. Dacă mai dura o lună, da. Simți că nu mai are rost să trăiești, te simți un obiect, nu mai ai pentru ce. Am avut un prieten care mi-a spus că e foarte grav şi m-am dus la psiholog. Să mă echilibrez”, a rememorat artistul în emisiunea “La Măruță”. (CITEȘTE ȘI: SOȚUL SEXOASEI DE LA ANTENĂ A FUGIT LA MARE ÎN PLIN DIVORȚ!)

În vara anului trecut, solitul a fost implicat într-un grav accident rutier. În prezent își amintește acele clipe înfiorătoare de parcă s-ar fi întâmplat ieri.

“Accidentul s-a întâmplat pe un drum drept, la un moment dat era o groapă pe toată șoseaua. Eu nu am văzut-o pentru că eram în spatele unui autobuz, în momentul în care am dat groapă, m-am răsturnat cu mașina. S-a spart geamul de pe partea mea. (…). Da, un an foarte greu – deci, în august se face un an de când au început problemele. Da, acum sunt foarte bine”, a mai declarat celebrul cântăreț.

La un moment dat, în cadrul interviului, Cătălin Măruță l-a întrebat pe Dan Ciotoi dacă a renunțat la dorința de a o recuceri pe fosta soție, iar acesta a mărturisit că încă nu.