Pepe a spus adevărul despre poza cu Oana Zăvoranu din noul său videoclip

Ultima piesă scoasă de Pepe au creat semne de întrebare între fanii artistului. Aceștia au crezut că este despre Oana Zăvoranu. Mai mult, chiar poza din videoclip ar fi a fostei soții a lui Pepe. Prezent în platoul emisiunii „Răi Da Buni”, Pepe a spus tot adevărul!

„Fiecare e liber să gândească ce vrea şi cum vrea. Din punctul meu de vedere, nu are nicio legătură cu nimeni şi nimic. În primul rând, nu e o piesă compusă de mine. E interpretată şi îmi place foarte mult. Când am auzit-o, am zis că e profundă. Dar, eu mi-l asum. Îmi place, mă regăsesc. Eu am transmis asta. Mulţi mi-au spus că am pus fotografia ei în videoclip”, a spus Pepe.

Pepe a explicat apoi că fotografia din videoclip care a născut controverse nu îi aparţine Oanei Zăvoranu, ci a unei domnişoare!