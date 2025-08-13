Pericol mare la Marea Neagră! Salvamarii se luptă să convingă turiștii că trebuie să respecte regulile

Pericol pe litoralul românesc! Marea continuă să fie agitată, însă mulți turiști nu țin cont de indicațiile salvamarilor. Deși a fost arborat steagul roșu în toate stațiunile, oamenii nu pot înțelege că îmbăierea este strict interzisă. Dorința de a intra în apă este accentuată și de temperaturile ridicate. Află, în articol, toate detaliile!

Marți, 12 august, și miercuri, 13 august, salvamarii au arborat steagul roșu în toate stațiunile de pe litoralul românesc. Totuși, turiștii nu s-au lăsat descurajați de curenții puternici, valurile mari sau gropile adânci din apă.

Ce spun turiștii despre pericolul de la malul mării

Valurile puternice au săpat nisipul și au creat găuri adânci în mare. Spre exemplu, în zonele unde apa trebuia să fie până la glezne, acum a ajuns să treacă de bustul oamenilor. De asemenea, o parte din zona în care turiștii își așezau cearceafurile a dispărut.

Totuși, valurile mari și curenții puternici nu i-au descurajat pe turiștii veniți să se distreze. Pericolul de înec este uriaș, însă temperaturile ridicate le-au accentuat dorința oamenilor de a intra în apă și a se răcori.

„Un pic agitată, dar e foarte frumos. Noi o să mergem la dincolo de unde e permis, în schimb e foarte frumos”/ „E super, valuri imense, super, e de nedescris. Nu e periculos, dacă ținem cont de salvamar și e super. Sunt și curenți, dar nu ne ducem mai departe”/ „De abia așteptam, sunt cu ochii pe copii acum”, au spus câțiva turiști la Știrile Pro TV.

Salvamarii s-au luptat toată ziua cu turiștii pentru a-i ține departe de marea agitată. În Eforie Nord, aceștia au marcat locurile cu geamanduri și i-au avertizat pe oameni să nu se apropie de ele. De asemenea, au patrulat permanent cu ATV-urile pe plajă.

„În zona asta, lângă dig, aproape de mal, în jur de 2-3 metri, înainte era de un metru, s-a schimbat, e în permanentă schimbare. După cum vedeți, oamenii nu ascultă, s-au dus iar după geamandură, fluierul nu are nicio valoare, cu skijetul de-abia fac față. Există formațiuni de gropi mici, mari, iar cele mici sunt cele mai periculoase pentru că își mișcă tot timpul zona”, au declarat salvamarii.

