Pescobar, acuzații GRAVE la adresa Maiei Sandu! Ce informații are din Chișinău: „Lăsa-ți-vă morții în…

Pescobar îi declară război Maiei Sandu, președintă a Republicii Moldova. Afaceristul avea de gând să își deschidă o nouă locație Taverna Racilor la Chișinău, însă planurile sale au fost date peste cap. Care este motivul, de fapt?

Recent, Paul Nicolau a dat sfoară în țară că urmează să își extindă lanțul de restaurante Taverna Racilor și la vecinii de peste Prut, în Republica Moldova. Ei bine, socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea de la… Chișinău. Afaceristul ar fi întâmpinat piedici din partea Maiei Sandu, președintă a Republicii Moldova.

Te-ar putea interesa: Pescobar, ÎNJURAT la greu pentru votul său: „Răspunsul vostru, ura și răul nu sunt democrație. Dumnezeu…”

Pescobar, mesaj dur pentru Maia Sandu, președintă a Republicii Moldova

După ce a dat lovitura la Londra și a deschis un nou local Octopus kebap, Paul Nicolau, cunoscut în mediul online drept Pescobar, a dorit să le facă o bucurie românilor și cetățenilor din Republica Moldova și să inaugureze acolo o nouă locație Taverna Racilor. Ei bine, se pare că planurile sale nu au fost pe placul celor din conducerea țării.

În cadrul unei postări pe TikTok, Pescobar le-a transmis românilor de din Republica Moldova că nu mai deschide restaurant la Chișinău, așa cum avea de gând să facă, dând de înțeles că Maia Sandu a fost cea care i-ar fi pus ”bețe în roate”.

”Dragilor, nu mai deschid la Chișinău că doamna Maia o dă de gard. O dă de gard doamna Maia și nu mai. Sănătate tanti Maia, te-am pupat, dar lasă-ne pe noi așa că e bine. Știm noi ce avem de făcut. Deci fără pe Pescobar la Chișinău, îmi pare rău. Îi dați mail doamnei Maia – cu ce s-a întâmplat, de ce, de ce nu. Noi, doamna Maia, nu votăm cu așa, votăm cu așa. Ai înțeles? Love Moldova!

Frați români! Doamne ajută! Dar mai puțin cu Maia. Eu am multe relații transfrontaliere, apropiate. Eu am foarte multe relații la Chișinău, Republica Moldova. Foarte multe iubite. Și se plângeau toate la mine că tantii Maia le-a scos toți bunicii morți la vot. Străbunicii. I-a pus pe liste. Și ele plângeau, săraci, bă, Pescobare ne-a scos bunicii, străbunicii ne-a scos în aia și i-a băgat la vot pe liste, bă, nu știu ce, sărăcuțele mele. Și am multe.

Deci eu stau bine rău de tot la Moldova, crede-mă că sunt băiat harnic. Dacă ies să candidez la Moldova, iau multe voturi rău de tot. Mă înțeleg bine rău de tot, da? Tantii Maia, lăsați-vă morții în pace. Vă rog eu mult de tot. Love Moldova!”, a fost mesajul lui Pescobar.

Te-ar putea interesa: Cu cine votează Pescobar? „Vreau să văd cum e și altfel. Eu am cruce la gât. Nu am volan pe dreapta”