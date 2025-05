Pescobar, ÎNJURAT la greu pentru votul său: „Răspunsul vostru, ura și răul nu sunt democrație. Dumnezeu…”

Pescobar a fost înjurat la greu pentru votul său la alegerile prezidențiale! Patronul Tavernei Racilor a reacționat, după ce a fost criticat de multe persoane care îl urmăresc pe rețelele de socializare. Iată ce replică le-a dat celebrul afacerist!

Pescobar a fost pus la zid după ce a spus public că îl susține pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale, susținându-l, de asemenea, pe Călin Georgescu. Paul Nicolau și-a exprimat încă din 2024 susținerea pentru suverani. Celebrul afacerist a reacționat în urma mesajelor pe care le-a primit de când s-a aflat pe cine a spus ștampila. Afaceristul a votat deja, în Shanghai, China.

Pescobar își dorește o schimbare în România și s-a săturat de controlalele pe care le-a avut în ultimii cinci ani, 259 la număr. Afaceristul i-a îndemnat pe cetățeni să iasă la vot și să aleagă următorul președinte.

„Nu trebuie să mă înjurați, trebuie să mă iubiți ca pe un frate, chiar dacă nu ne corelăm în alegerile politice. Nu uitați! Doamne, Doamne e sus și lucrează prin noi, prin oameni. Da? N-am nimic de la statul român, așa că am tot dreptul ca cetățean român, influencer, să zicem, să-mi exprim opinia. Simplu! N-am făcut rău nimănui, n-am făcut aia, n-am făcut aia, nu. Doar că vreau și eu să văd cum e altfel, care-i problema? Mă, care-i problema? 35 de ani am văzut cum e. Mă repet, încă 5 ani nu e stres. Dar am voie, cum și voi aveți voie, toată lumea are voie. Și eu n-am înjurat pe nimeni, nu m-am supărat pe nimeni. Alege statul pe cine vreți. Eu nu mai vreau 259 de controle în 5 ani de zile. Ieșiți la vot că e jale”, a adăugat Pescobar.

Chiar dacă preferă să nu se implice în politică, Pescobar a transmis un mesaj pentru români cu privire la alegerile prezidențiale. Cu această ocazie, patronul Tavernei Racilor și-a spus opțiunea, dar nu în mod direct. Afaceristul a mărturisit că este un om credincios și a lăsat să se înțeleagă că va vota cu George Simion.

„Iliescu, Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Băsescu, Iohannis, Iohannis… egal 35 de ani. Bă, nu mă mai deranjează încă 5 ani. Pe lângă 35 de ani, 5 ani nu se întâmplă nimic. Nu mă deranjează. Prea multă lume a luat-o personal. Dar eu, apolitic fiind, vreau să văd cum e și altfel. Care-i problema? Dacă era altcineva în finala asta, ok, alegeam pe altcineva. Dar dacă așa ați vrut, eu nu vreau, nu pot. Eu am cruce la gât, eu n-am volan pe dreapta, nici nu doresc nimănui. N-am multe chestii de genul ăsta. Bine, acum vă zic în caterincă, dar și în ‘necaterincă’ vă zic în felul următor. Eu n-am niciun ban de la statul român, eu sunt un antreprenor pur sânge românesc, mai pur sânge ca mine, nu știu, mai sunt, dar rari. N-am un leu de la statul român, nimic”, a spus Pescobar. M-am uitat pe registru de control, în toate afacerile mele, chiar am calculat, în 5 ani am avut 259 de controale. Nu-i problemă, că ne-am făcut mâna, putem să avem în continuare încă 5 ani. Nu e stres. 259 de controale am avut. Eu vreau doar să văd cum e și altfel. Atâta tot. Bă, dacă nu se poate încă 5 ani nu-i nicio problemă, dăm încă 5 ani așa Dar eu vreau să văd cum e și altfel. Oricum nu e nimic de pierdut. Și, băi fraților, se încearcă dezbinare între noi. Eu nu mă cert cu nimeni. Eu îți relaxat, flexat, stres zero. Eu v-am explicat de ce și cum. Băi, ați înnebunit la cap? Dar vă iubesc pe toți. Love! România e cea mai tare”, a mai spus afaceristul.