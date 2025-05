Povestea tristă de viață a lui Aurel Simion, livratorul de la Tazz ajutat de Pescobar: ”Am început să muncesc de la 14 ani”

Povestea de viață a lui Aurel Simion a impresionat o țară întreagă. Livrator de meserie, bărbatul a ajuns viral în mediul online după ce a fost filmat în timp ce muncea având propriul copil pe bicicletă.

Zilele trecute, imaginile cu Aurel Simion au devenit virale în spațiul public. Tânărul din București este livrator, meserie pe care o practică însoțit de fiul lui – vezi AICI video. Un participant în trafic a surprins momentul în care Aurel pedala pe bicicletă, iar în spatele lui îl avea și pe David, băiețelul său.

Povestea emoționantă a lui Aurel, livratorul de la Tazz care a impresionat România

Invitat în cadrul unei emisiuni, Aurel a vorbit despre începuturile sale, despre ziua în care a decis să își ia viața în piept și să își dorească un viitor mai bun. A început să câștige primii bani când avea 14 ani, a dormit sub cerul liber și nu a încetat nicio clipă să spera că va ajunge un om realizat.

„În viață am pornit de jos. Am început de la 14 ani să muncesc, am fost nevoit să plec de acasă ca să îmi construiesc viitorul, pentru întreținere. M-am ținut de muncă. Dacă nu m-a susținut nimeni, am făcut ce am putut. (…) Înțelegând de mic viața, am fost copt. Am început să nu judec pe nimeni, deși neavând ce face, am mers pe propriul drum să îmi câștig existența și pâinea”, a declarat livratorul care muncea cu copilul pe bicicletă.

Viața i s-a schimbat notabil atunci când a cunoscut-o pe Atie, femeia care i-a dăruit un băiețel. Anul trecut s-au căsătorit civil, iar – în ciuda lipsurilor materiale, venirea pe lume a fiului lor le-a adus multă bucurie și o dorință arzătoare de a lupta pentru viitorul copilului lor.

„El lucra la un market și eu lucram la o pizzerie, la Romana. În momentul acela, nu aveam nici eu unde să mă duc. M-a dus o prietenă la el. (…) Au mai trecut două, trei zile, că nu avea telefon să putem să ținem legătura amândoi. Am venit tot eu la el, i-am lăsat un telefon să putem să ținem legătura. A treia zi am rămas împreună. (…) Îl iubesc, este respectuos, nu am ce să zic. Nu am reproșuri. (…)”, a povestit Atie, conform spynews.ro.

După ce imaginile cu Aurel au devenit virale, Paul Nicolau, alias Pescobar, a făcut ce a făcut și i-a întins o mână de ajutor. Afaceristul a rămas impresionat de povestea tânărului și i-a cumpărat o un scuter performant – cu care să își ușureze munca de livrator.

”Cea mai mare bucurie din această seară este că l-am găsit pe băiatul de pe bicicletă. Este vorba despre filmarea pe care a postat-o Paul de dimineață. El este băiatul care merită aprecieri și susțineri. Șeful nostru, Paul, o să îl ajute pe el cu un scuter. I-am dat să își aleagă. Vă îndemnăm și pe voi să faceți gesturi frumoase. Știm că gesturile bune se fac în liniște, dar câteodată mai e nevoie și de așa ceva”, a spus una dintre angajatele lui Paul Nicolau, într-o filmare cu Aurel și familia acestuia.

