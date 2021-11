Petrică Mâţu Stoian şi-a distrus colegii. Ce au păţit cântăreţii, după moartea artistului

Moartea fulgerătoare a lui Petrică Mâțu Stoian a adus multă durere în sufletul colegilor de scenă și nu numai. Steliana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu au simțit pe propria piele lipsa artistului care s-a stins din viață în urmă cu două săptămâni. Cu trecerea timpului, durerea nu dispare, ba din contră se accentuează. Cele două colege au vorbit despre sentimentele copleșitoare și dorul cu care au rămas în urma plecării regretatului artist de muzică populară.

Steliana Sima și Mariana Ionescu Căpitănescu, devastate de durere

Credința în Dumnezeu este singura care o mai poate alina pe Steliana Sima. Artista și-a pus toată baza în cele sfinte și a recunoscut că a apelat la ajutorul divinității pentru a-și liniști sufletul îngenuncheat de durere:

„Mie mi-a fost foarte rău. Am dat fuga la Înaltul Teodosie, pentru că nu puteam să merg în Moldova, m-am dus la Constanța, unde este mai aproape. Am participat la Sfânta Liturghie, am făcut molifte. Am făcut o curățire sa pot să fac față. Ne-a afectat foarte mult”, a mărturisit solista pentru Spynews.

Colega sa de scenă, Mariana Ionescu Căpitănescu este în asentiment cu Steliana Sima. Lipsa lui Petrică Mâțu Stoian devine apăsătoare și greu de suportat mai ales în momentele când urcă pe scenă fără colegul ei. Tot ce i-a rămas este un gol imens în suflet și amintiri frumoase despre cel care le-a fost coleg și prieten:

„Zilele acelea au fost incredibil de grele pentru noi. Și acum când mergem la filmări ii simțim lipsa. Astăzi am fost la o filmare cu Constantin Enceanu și ceva ne lipsește, ne lipsește el. Ne uităm și parcă așteptăm să apară”, a declarat vedeta în vârstă de 52 de ani.

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață în Spitalul de Urgență Reșița, la vârsta de 61 de ani, în data de 6 noiembrie. Cântărețul era internat pe secția ATI a unității spitalicești, în stare gravă. Acesta a fost înmormântat în cimitirul Ungureni din Craiova.

