Petrică Mîțu Stoian a simţit că sfârşitul e aproape? Regretatul artist s-a miruit înainte de a pleca la clinică

Doru Gușman a scos la iveală un alt detaliu neştiut despre ultimele zile din viaţa lui Petrică Mîțu Stoian. Acesta crede că regretatul artist şi-a prevestit moartea şi asta pentru că înainte de a pleca la clinica în care şi-ar fi găsit sfârşitul, Petrică Mîțu Stoian s-a miruit.

Petrică Mîțu Stoian a simţit că sfârşitul e aproape? Această ipoteză pare să fie conformată de mulţi dintre colegii săi de breaslă. Se pare că artistul le-a povestit apropiaţilor săi faptul că filmările care au avut loc cu două zile înainte de decesul său sunt ultimele la care mai participă.

Mai mult decât atât, impresarul şi bunul său prieten, Doru Gușman a mărturisit că, în ultima perioadă Petrică Mîțu Stoian se schimbase mult.

„Nu am simțit că se apropie ceva rău, dar el cred că da! El cred că a simțit, nu mai era Petre pe care îl știam cu o lună înainte. Înainte să urce în mașină să plece la clinică, s-a dus, a luat mir, s-a miruit și a plecat!”, a dezvăluit Doru Gușman la priveghiul regretatului artist, potrivit România TV.

Fiul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri cutremurătoare

Alin Gabriel Matei, un tânăr cântăreţ a devenit fiul spiritual al lui Petrică Mîţu Stoian, pe care l-a susținut necondiționat în carieră. Acesta a făcut recent dezvăluiri cutremurătoare pentru ROMÂNIA TV.

Artistul susţine faptul că ultima filmare pe care Petrică Mîţu Stoian o avusese, cea pentru petrecerea de Revelion, ar fi fost ultima la care ar fi vrut să participe.

”Înainte de a vorbi cu el, a filmat joi o emisiune pentru Revelion și chiar discutam înainte, chiar a spus că va fi ultima filmare, dar noi când am auzit nu ne-am gandit că așa ar trebui să fie, că este o vorbă spusă la supărare, la oboseală, în nicun caz că s-ar putea întâmpla o astfel de tragedie.

Niciun moment nu ne-am gândit, nimeni nu s-a gândit că va fi ultima dată, ne-am gândit că a spus așa că era obosit, nu mai voia să apară atât de des. În principiu, asta voia, să se relaxeze. Asta își dorea, și nu s-a gândit nimeni că asta va fi ultima filmare.

Ne-am împrietenit, ne-am cunoscut în cadrul unui concurs. Era în juriu, eu era, concurent. Vă marturisesc că atunci cand am aflat că este în juriu m-am dus cu teamă pentru că era direct. -Tu cânți, continuă cu ceea ce ai de făcut tu. Nu cânți, pune mâna învață carte. Ei bine, după ce am cântat a avut cuvinte de laudă, am schimbat numere de telefon, ne-am împrietenit m-a ajutat mult, mi-a deschis foarte multe uși într-un timp scurt pe care singur nu le-aș fi deschis.

Vorbea, zilnic si chiar dacă mai treceau zile nu voiam sa il deranjez imi dădea mesaj si-mi spunea -copilul m-ai abandonat- si i-am zis ca nu voiam sa il deranjezi si-mi spunea că niciodată nu îl deranjez și mereu m-a sfătuit când am întâmpinat probleme”, a dezvăluit acesta pentru ROMÂNIA TV.

Sursă foto: Arhivă Cancan