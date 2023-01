Philip Albu a devenit „protejatul” lui Alex Velea! Iubitul Antoniei l-a luat sub „aripa” lui pe fostul concurent de la „Puterea Dragostei”, iar acum, tânărul face parte din ­”Golden Boy Society”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Philip a dezvăluit că Velea l-a motivat să continue în industria muzicală mai mult decât a făcut-o tatăl său, Bogdan ”Crocodilul”. Avem declarațiile exclusive și vi le prezentăm în cele ce urmează!

În anul 2018, Alex Velea și Philip Albu au dat nas în nas la un eveniment de culturism. După cum povestește fostul concurent de la „Puterea Dragostei”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, atunci i-a cerut cântărețului să facă o poză împreună și i-a spus că îl admiră.

Se pare că iubitul Antoniei a reținut cuvintele lui Filip Albu, iar în luna septembrie a anului 2022, atunci când a avut loc gala RXF în care s-a luptat Zannidache, Alex Velea l-a invitat la el în studio pe fostul concurent de la „Puterea Dragostei”. De acolo și până la o colaborare a mai rămas doar un pas!

(NU RATA: Fiul ”Crocodilului” i-a scos pe interval! Tremură coloșii din RXF? Philip Albu de la Puterea dragostei s-a ”înfipt” în Neveu și Iancu Sterp)

„M-a motivat cum nu m-a motivat nici tatăl meu”

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Philip a dezvăluit că Alex Velea l-a motivat mai mult decât a făcut-o tatăl său, Bogdan ”Crocodilul”.

„Am intrat în Golden Boy, la Alex Velea. Eu îl admiram foarte mult de când eram mic. A fost o inspirație pentru mine. Îmi doream să fiu ca el, să mă port ca el, să vorbesc ca el, să cânt ca el.

El mi-a zis că sunt foarte talentat, să mă țin de treabă că am un viitor foarte frumos în față, m-a motivat cum nu m-a motivat nici tatăl meu, în primul și în primul rând.

Ne-am întâlnit în 2018, la un eveniment de culturism. Am făcut poză cu el, i-am zis că îmi place de el, el a reținut chestia asta și ne-am întâlnit la gala RXF, unde era cu Zanni, trebuia să se bată Zanni, și m-a văzut, și-a adus aminte el că am făcut poză în 2018 și mi-a zis să vin la el la studio. Să mă audă, să facem treabă. Și am mers la el și din prima a zis că-i place de mine, să mai merg la el că o să avem un viitor frumos, o echipă„, a spus Philip Albu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Philip Albu de la “Puterea Dragostei” se apără în scandalul cu fosta. “Nu aș putea să-i fac rău femeii alături de care am vrut să-mi întemeiez o familie!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.