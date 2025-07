Piedone a intrat într-un hotel de 2 stele din Costinești. Ireal cum arătau camerele și ce a găsit șeful ANPC în baie

Cristian Popescu Piedone se află pe litoralul românesc de mai multe zile. Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a vrut să vadă cum sunt așteptați turiștii la malul mării și a făcut verificări riguroase în mai multe stațiuni. La un moment dat, fostul edil al Sectorului 5 a ajuns la un hotel de două stele din Costinești. Află, în articol, cum arătau camerele și ce au găsit comisarii!

În urmă cu doar câteva zile, Cristian Popescu Piedone a efectuat controale la mai multe unități din Costinești, printre care se numără restaurante, terase și hoteluri. Șeful ANPC a aplicat amenzi uriașe și a închis unele locații. La final, a transmis că are toleranță zero pentru mizerie.

Cristian Popescu Piedone s-a arătat foarte dezamăgit în urma controalelor din Costinești. Președintele ANPC a descoperit mai multe unități în care nu se respectă normele de protecție a consumatorilor. Astfel, s-a văzut nevoit să aplice sancțiuni dure.

„Astăzi, împreună cu echipele de comisari ANPC, am fost prezent în stațiunea Costinești pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor. Din păcate, ce am găsit nu are nicio legătură cu turismul civilizat și ospitalitatea pe care românii o merită.”, a scris Piedone, pe Facebook.