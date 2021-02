Piteștenii înving pe „Anghel Iordănescu” și bat la porțile play-off-ului: „Trebuie să fim realiști!”

FC Argeş a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 1-0 (1-0) în deplasare, într-un meci disputat în cadrul rundei a 24-a a Ligii 1.

Partida a fost decisă de reușita lui Cephas Malele (min. 17). Fiecare formaţie a avut câte o bară, gazdele prin Igor Armaş (min. 41), iar piteştenii prin Antun Palic (min. 61).

„Erau importante punctele, Voluntari e o echipă cu care ne luptăm, băieții au dat dovadă de bărbăție, au fost foarte bine. Am avut posibilitatea să facem 2-0, am avut câteva ocazii, am ratat. În fotbal se întâmplă, și ratările fac parte din joc, important e să câștigăm. Avem un ciclu săptămânal normal până la meciul cu CFR, pentru a putea lucra. Vom merge să scoatem punct sau puncte. Malele mi-a spus că nu a observat că portarul nu era în poartă, probabil că ar fi șutat. Cât despre play-off…trebuie să fim realiști, am plecat de pe ultimul loc, am fost umili, am muncit. Trebuie să rămânem la fel și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Andrei Prepeliță la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, FC Argeș a urcat pe locul 7 cu 30 de puncte, trupa tandemului Ianovschi-Prepeliță apropiindu-se la patru puncte de locul 6 pe care se află Academica Clinceni. De partea cealaltă, FC Voluntari a rămas pe penultimul loc în Liga 1 cu 21 de puncte.