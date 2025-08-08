Acasă » Știri » Știri externe » Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta

Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta

De: Daniel Matei 08/08/2025 | 10:33
Planul lui Netanyahu privind ocuparea capitalei Fâșiei Gaza a fost aprobat. Ce prevede acesta
Sursa foto: Profimedia

Cabinetul  de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineață un plan de preluare a controlului asupra orașului Gaza, la câteva ore după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul intenționează să preia controlul militar asupra întregii enclave. Aceasta în ciuda criticilor din țară și din străinătate cu privire la războiul care durează de aproape doi ani.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, forțele militare israeliene „se vor pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, oferind în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, transmite Reuters.

„Cabinetul de securitate a aprobat propunerea prim-ministrului pentru înfrângerea Hamas”, se arată în document.

Orașul Gaza, aflat în nordul fâșiei, este cel mai mare oraș din enclavă. Benjamin Netanyahu a declarat joi, într-un interviu acordat Fox News, că intenționează să ocupe întreg teritoriul de coastă al Fâșiei Gaza, dar a atras atenția că această ocupație ar fi una temporară.

„Nu vrem să-l păstrăm. Vrem să avem un perimetru de securitate. Nu vrem să-l guvernăm. Nu vrem să fim acolo ca organ de guvernare”, a declarat premierul israelian.

El a spus că Israelul dorește să predea teritoriul forțelor arabe care nu sunt ostile țării sale și care ar fi dispuse să administreze enclava. Cu toate acestea, al nu a oferit detalii despre o eventuală guvernare comună sau despre ce țări arabe ar putea fi implicate într-un asemenea demers.

Netanyahu a propus de mai mult timp ocuparea Fâșiei Gaza

Netanyahu a făcut aceste comentarii înaintea unei întâlniri cu un grup restrâns de oficiali de rang înalt pentru a discuta planurile ca Armata să preia controlul asupra unui teritoriu mai amplu în Gaza. Oficialii israelieni au descris o întâlnire anterioară cu șeful Armatei ca fiind tensionată, spunând că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a respins extinderea campaniei militare a Israelului.

În declarația transmisă vineri, biroul lui Netanyahu a declarat că marea majoritate a membrilor Cabinetului de securitate cred că „planul alternativ prezentat în Cabinet nu va realiza înfrângerea Hamas și nici înapoierea ostaticilor”.

Două surse guvernamentale au declarat că orice rezoluție a Cabinetului de securitate ar trebui aprobată de Cabinetul complet, care s-ar putea să nu se întrunească până duminică.

Printre scenariile luate în considerare înaintea întâlnirii privind securitatea se numără o preluare treptată a zonelor din Gaza care nu sunt încă sub control militar israelian, a declarat una dintre surse, vorbind sub condiția anonimatului.

