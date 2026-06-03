Acasă » Știri » „Podcast cu Prioritate” #102 by ProMotor: Andrei Duică explică ascensiunea BYD în România

„Podcast cu Prioritate” #102 by ProMotor: Andrei Duică explică ascensiunea BYD în România

De: Redacția CANCAN 03/06/2026 | 11:24
„Podcast cu Prioritate” #102 by ProMotor: Andrei Duică explică ascensiunea BYD în România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

ProMotor anunță lansarea episodului cu numărul 102 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 8 iunie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

Moderat de Luci Popa, noul episod îl are ca invitat pe Andrei Duică, Deputy Country Manager pentru România și Bulgaria al companiei BYD, unul dintre cei mai importanți producători auto din lume și unul dintre brandurile care și-au accelerat puternic expansiunea pe piața europeană.

În cadrul discuției, Andrei Duică vorbește despre provocările lansării unui brand nou pe piața auto din România, într-un context în care mulți clienți rămân atașați de mărcile consacrate și privesc cu rezervă noii jucători din industrie.

Cum încearcă BYD să convingă clienții europeni

Episodul analizează transformarea rapidă a industriei auto globale și modul în care constructorii chinezi au reușit să câștige teren în fața producătorilor tradiționali. Invitatul explică momentul în care BYD a depășit statutul de „brand chinezesc aflat la început de drum” și a devenit un nume care influențează direcția industriei auto la nivel mondial.

De asemenea, discuția abordează reacțiile clienților care intră pentru prima dată în contact cu modelele BYD, precum și percepțiile și prejudecățile care continuă să existe în jurul mașinilor produse în China.

Viitorul gamei BYD în România

Un alt subiect important al podcastului este dezvoltarea portofoliului BYD pe piața locală. Andrei Duică oferă detalii despre modelele disponibile în prezent în România și vorbește despre noutățile pe care compania le pregătește pentru perioada următoare.

Totodată, episodul include o discuție despre concurența din segmentul hibrid accesibil și despre șansele noului BYD DOLPHIN G DM-I de a deveni un rival direct pentru modele populare de la Dacia sau Renault.

„Podcast cu Prioritate” #102 oferă o perspectivă asupra transformărilor prin care trece industria auto, a competiției dintre producătorii tradiționali și noii jucători globali, dar și asupra modului în care piața românească reacționează la această schimbare.

Episodul va putea fi urmărit integral pe canalul de YouTube ProMotor România, luni, 8 iunie, de la ora 12:00.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Știri
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Știri
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de pesticide
Mediafax
Le găsești în orice supermarket. Aceste fructe au cele mai multe urme de...
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă în sistemul public
Adevarul
Miercurea protestelor. Adevăratul motiv pentru care legea salarizării unitare provoacă greve și revoltă...
Ce părere au elvețienii despre planul de limitare al populației la 10 milioane
Digi24
Ce părere au elvețienii despre planul de limitare al populației la 10 milioane
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45 de ani
Mediafax
Băuturile și alimentul care nu trebuie să lipsească din dieta femeilor după 45...
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să vând albumul”
Click.ro
Cum a ajuns Mihai Trăistariu în centrul unui conflict cu Maria Ciobanu: „M-a făcut să...
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
Digi 24
„Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”. Oligarhii fostului premier maghiar sunt în alertă
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
Promotor.ro
România tocmai a inaugurat o bucată de autostradă care se termină în câmp
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies cu băieții la o bere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă cel timid își ia inima în dinți: – Bubulino, pot să ies...
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
go4it.ro
Bombă în astronomie: Ce s-a descoperit ascuns sub un asteroid
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Descopera.ro
Baiae, Las Vegas-ul scufundat al Romei. Orașul unde elitele își ascundeau viciile
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru sute de porumbei de concurs care sfârșesc în chinuri greu de imaginat. Gândul a tras un semnal de alarmă încă de acum 2 ani
Gandul.ro
Masacru ecologic ignorat de ministrul Mediului. Bălți de petrol abandonate au devenit capcane mortale pentru...
ULTIMA ORĂ
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Specialiștii trag un semnal de alarmă. El Niño ar putea reveni și ar schimba vremea la nivel global
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster ...
Suma colosală cu care Sylvester Stallone și-a vândut ceasul de colecție Patek Philippe Grandmaster Chime. Compania a reacționat dur
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
NIBIRU se alătură conversației despre industriile creative în cadrul Bucharest Design Festival
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Trei zodii își recapătă încrederea pe 3 iunie. Luna în Capricorn le schimbă starea complet
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod ...
Furtuni, ploi torențiale și vijelii în mai multe zone din țară. Care sunt județele lovite de cod galben
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Investiție importantă în România. Primul food hall va reuni 30 de restaurante într-un singur loc
Vezi toate știrile