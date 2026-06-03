„Podcast cu Prioritate” #102 by ProMotor: Andrei Duică explică ascensiunea BYD în România

ProMotor anunță lansarea episodului cu numărul 102 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil luni, 8 iunie, începând cu ora 12:00, pe canalul de YouTube ProMotor România.

Moderat de Luci Popa, noul episod îl are ca invitat pe Andrei Duică, Deputy Country Manager pentru România și Bulgaria al companiei BYD, unul dintre cei mai importanți producători auto din lume și unul dintre brandurile care și-au accelerat puternic expansiunea pe piața europeană.

În cadrul discuției, Andrei Duică vorbește despre provocările lansării unui brand nou pe piața auto din România, într-un context în care mulți clienți rămân atașați de mărcile consacrate și privesc cu rezervă noii jucători din industrie.

Cum încearcă BYD să convingă clienții europeni

Episodul analizează transformarea rapidă a industriei auto globale și modul în care constructorii chinezi au reușit să câștige teren în fața producătorilor tradiționali. Invitatul explică momentul în care BYD a depășit statutul de „brand chinezesc aflat la început de drum” și a devenit un nume care influențează direcția industriei auto la nivel mondial.

De asemenea, discuția abordează reacțiile clienților care intră pentru prima dată în contact cu modelele BYD, precum și percepțiile și prejudecățile care continuă să existe în jurul mașinilor produse în China.

Viitorul gamei BYD în România

Un alt subiect important al podcastului este dezvoltarea portofoliului BYD pe piața locală. Andrei Duică oferă detalii despre modelele disponibile în prezent în România și vorbește despre noutățile pe care compania le pregătește pentru perioada următoare.

Totodată, episodul include o discuție despre concurența din segmentul hibrid accesibil și despre șansele noului BYD DOLPHIN G DM-I de a deveni un rival direct pentru modele populare de la Dacia sau Renault.

„Podcast cu Prioritate” #102 oferă o perspectivă asupra transformărilor prin care trece industria auto, a competiției dintre producătorii tradiționali și noii jucători globali, dar și asupra modului în care piața românească reacționează la această schimbare.

Episodul va putea fi urmărit integral pe canalul de YouTube ProMotor România, luni, 8 iunie, de la ora 12:00.