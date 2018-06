Poliția a ”săltat” trei preoți, bănuiți că îi făceau farmece lui Leo de la Strehaia: ”Au venit la poarta mea ca să-mi dea de jur amin!”

Un denunţ depus de „Prințul Țiganilor” la Direcția Națională Anticorupție, împotriva mai multor persoane din familia sa, a inflamat spiritele în Strehaia. Zilele trecute, în ”inima” țigăniei s-au petrecut scene de-a dreptul incredibile, iar Poliția a fost nevoită să intervină de urgență. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte uluitoare legate de scandalul care îl are în prim plan pe celebrul Leo de la Strehaia. (CITEȘTE ȘI: LEO DE LA STREHAIA, AMENINŢAT CU MOARTEA DUPĂ DENUNŢUL LA DNA)

Agitație mare în ”inima” țigăniei, după ce Leo de la Strehaia a dat cu subsemnatul în fața procurorilor anticorupție. Zilele trecute, mai multe persoane cu care ”Prințul Țiganilor” se află în conflict au făcut scandal chiar în fața casei din Strehaia a acestuia.

Mai precis, Ion Mituș, unchiul lui Leo, împreună cu trei preoți și cu mai multe rude ar fi venit acasă la "Prințul Țiganilor" pentru a face mai multe ritualuri oculte, chiar în fața vilei lui Leo.

"Rudele pe care le-am denunțat vor să îmi facă farmece. Au venit la poarta mea ca să-mi dea de jur amin. Au venit la mine să mă blesteme ca să nu mă mai duc la Târgu Jiu să dau declarații despre ei în fața procurorilor. Imediat ce i-am văzut, am pus mâna pe telefon și am sunat la Poliție", a declarat Leo de la Strehaia.

Anunțați de Leo de la Strehaia, polițiștii au intervenit de urgență și au aplanat întreg tărăboiul din fața casei acestuia. Cele trei fețe bisericești, dar și mai multe rude de-ale lui Leo au fost ridicate de oamenii legii și duse la secția de Poliție din localitate.

Potrivit unor surse judiciare, oamenii bisericii au fost sancționați cu amendă pentru tulburarea liniștii publice. În schimb, rudele lui Leo au fost reținute timp de 24 de ore și puse apoi sub control judiciar.

Leo și-a denunțat rudele la DNA

Faptele de corupţie reclamate de Leo sunt extrem de grave. La mijloc ar fi vorba de o mită uriaşă, primită de o persoană care deţinea o funcţie importantă. Leo ar fi fost de faţă la oferirea mitei, susţine el, şi a povestit cum s-au întâmplat lucrurile în faţa procurorilor DNA.

”În cursul anului 2012, tatăl meu m-a rugat să-l însoţesc, pe el şi pe Mituş, într-o deplasare în Drobeta Turnu Severin. Nu am ştiut iniţial unde mergem, şi, observând două genţi de voiaj, una de culoare neagră, una de culoare albastră, l-am întrebat ce conţin. Tata mi-a spus că acolo sunt şi banii de robineţi şi că Mituş trebuie să-i dea procurorului în schimbul eliberării copiilor săi. Mituş mi-a spus că în genţile de voiaj se află suma de un milion de euro. Am crezut că glumesc şi le-am spus că nu cred ce-mi spun. Mituş a desfăcut genţile şi mi-a arătat banii. Erau topuri de bancnote de 50 şi 100 de lei, extrem de voluminoase. L-am întrebat pe Mituş de ce dă o mită în asemenea cuantum. Mi-a spus că e prejudiciul foarte mare în dosar, de peste 50 de milioane de euro, şi că aşa a cerut procurorul”, a spus Leo.

Cine ar fi luat gențile cu bani

”Am ajuns în Drobeta Turnu Severin seara. Am parcat pe o stradă în apropierea Bisericii noi. După aproximativ 10 minute, a sosit o maşină de culoare închisă, care a parcat lângă noi, maşină în care am observat că se aflau două persoane. Mituş a coborât din maşina mea, luând genţile şi a mers să vorbească cu ei. Au coborât din maşina care sosise două persoane şi au stat de vorbă între maşini. Mituş i-a înmânat genţile uneia dintre persoane. S-a întors după scurt timp în maşină şi ne-a spus că «treaba e rezolvată». De curiozitate, am căutat pe internet când am ajuns acasă şi am constatat că una dintre persoane era chiar procurorul… Precizez că genţile au fost luate de cealaltă persoană. Mituş mi-a spus că cealaltă persoană e tot procuror şi se numeşte…. După nici o lună de zile, fiii lui Mituş au fost eliberaţi, şi nu s-a mai întâmplat nimic cu dosarele lor după, nici până în prezent”, mai spunea „Prințul Țiganilor”.

