Povestea a doi tineri care trăiesc cu doar 1500 lei pe lună, fără joburi. Ce serviciu aveau anterior

De: Redacția CANCAN 24/08/2025 | 10:39
Povestea a doi tineri care trăiesc cu doar 1500 lei pe lună, fără joburi. Ce serviciu aveau anterior
Foto: Libby Ramsden / SWNS
Doi tineri reușesc să trăiască pe lună cu doar 1.500 de lei într-o țară în care costurile sunt mult mai ridicate. Ei au lăsat deoparte confortul propriei locuințe, după ce și-au dat demisia, și au decis să se mute într-o rulotă, fără internet sau cablu. 

Libby Ramsden, 25 de ani, și partenerul ei, Ollie Blackwell, 26 de ani, au decis să renunțe la joburile obișnuite și să adopte un stil de viață complet diferit. Cei doi trăiesc acum într-o rulotă fixă, iar cheltuielile zilnice abia ajung la 9 lire sterline, echivalentul a aproximativ 50 de lei.

Cei doi tineri locuiesc într-o rulotă în Marea Britanie

Alegerea lor implică o locuință complet independentă de rețeaua electrică, fără televizor sau WiFi, unde apa provine din colectarea ploii, iar energia este produsă de un generator acționat de un tractor. Lunar, întreținerea rulotei lor costă doar 269 de lire sterline, adică puțin peste 1.500 de lei.

Înainte de această schimbare radicală, Libby și Ollie locuiau în casele părinților și plăteau chirie. Tânăra era asistentă de laborator, câștigând 24.000 de lire pe an, iar Ollie lucra ca fermier și mecanic de tractoare, cu un salariu anual de 20.000 de lire. Cei doi desfășurau și o activitate secundară, unde vindeau săpun și miere din lapte de capră, dar nu și-au permis să transforme afacerea într-un job full-time.

Libby explică că viața lor independentă le oferă libertatea completă. Ei nu plătesc facturi și nu sunt legați de contracte, astfel că totul depinde doar de ei.

Când au decis să renunțe la confort

Schimbarea s-a produs când tatăl lui Ollie le-a oferit un teren unde să-și instaleze rulota fixă. Cei doi au investit 11.000 de lire sterline pentru casă și spun că decizia a fost evidentă, mai ales că alternativele, precum închirierea sau obținerea unei ipoteci, ar fi presupus cheltuieli mult mai mari.

Viața în rulotă implică metode simple, dar eficiente, precum colectarea apei de ploaie, filtrarea acesteia pentru uzul lor și al animalelor. Ei folosesc un generator câte o oră pe noapte pentru gătit, duș și încărcarea telefoanelor.

„A fost o decizie evidentă dacă voiam să ne dăm demisia. Înainte de a ne muta, ne-am gândit să închiriem sau să obținem o ipotecă și te aștepți să cheltuiești în jur de 1.000 de lire sterline pe lună”, a mai dezvăluit Libby.

