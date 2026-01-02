Acasă » Știri » Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă dintre cei doi

Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă dintre cei doi

De: Paul Hangerli 02/01/2026 | 23:10
Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă dintre cei doi
Povestea de dragoste dintre Ramona Gabor și Gabi Bădălău. Episodul de pe iaht a dus la ruptura definitivă dintre cei doi (sursa FOTO: Instagram)

Au trecut mai bine de 15 ani de când Ramona Gabor și Gabi Bădălău trăiau una dintre cele mai comentate povești mondene ale momentului. CANCAN.RO a scos din șantierul arheologic o fotografie rară, surprinsă în perioada de maximă efervescență a relației lor. O imagine cu parfum de epocă, cu mult glam, puțină inocență și multă pasiune care, ca orice foc de paie, avea să se stingă spectaculos.

Când Ramona Gabor era regina serilor mondene

Fotografia spune tot: Ramona Gabor, într-o rochie neagră care îi pune în valoare silueta, machiaj impecabil, privire sigură pe ea. Lângă ea, Gabi Bădălău – tânăr, elegant, cu aer de moștenitor sigur pe poziție. Un cuplu care, la vremea respectivă, părea desprins dintr-un pictorial glossy.

Era perioada în care sora Monicăi Columbeanu devenise o apariție constantă prin oraș. Ziua – facultate, cumpărături, salon. Seara – restaurante, petreceri, întâlniri cu „lumea bună”. Programul ei era unul de vedetă în devenire, iar aparițiile nu treceau niciodată neobservate.

Relația cu Gabi Bădălău a fost intensă, dar deloc liniștită. Cei doi trăiau pe repede-înainte: ieșiri exclusiviste, vacanțe, planuri mari. Ramona nu era genul care să stea în umbră, iar Gabi părea fascinat de farmecul ei.

Numai că, în stilul clasic al poveștilor mondene, lucrurile au început să se complice. Apariții neașteptate, zvonuri, gelozii, despărțiri și împăcări succesive. În jurul lor se vorbea mult, uneori prea mult.

Ramona Gabor și Gabriel Bădălău, sursa- CANCAN.RO

Povestea Ramonei Gabor și a lui Gabi Bădălău

De la simple escapade urbane, povestea a alunecat rapid spre teritorii incomode. Presa vremii a relatat despre certuri, plecări bruște, apariții alături de alți bărbați și vacanțe controversate.

Dacă povestea Ramonei cu Gabi Bădălău părea deja complicată, episodul cu iahtul a pus capac definitiv. Totul s-a petrecut în timpul unei escapade care se voia exclusivistă, pe un yacht de fițe, aparținând unui milionar bulgar pe nume Alexandrov Chavdar. Ce trebuia să fie o petrecere selectă s-a transformat, potrivit martorilor, într-un episod de telenovelă cu iz de scandal balcanic.

Surse din anturajul Ramonei povesteau la vremea respectivă că atmosfera s-a încins rapid, iar bruneta ar fi dispărut de mai multe ori sub punte alături de milionar. Nu pentru discuții filozofice, evident, ci pentru degustări de castraveciori bulgărești. Când a reapărut, lucrurile erau destul de clare pentru toată lumea de pe vas. Atât de clare, încât prietenele ei ar fi fost nevoite să dreagă situația, la propriu și la figurat.

Finalul previzibil: adio, Gabi!

Lovitura finală? Potrivit declarațiilor apărute ulterior în presă, Ramona ar fi primit 5.000 de euro din partea unui apropiat al bulgarului, bani care ar fi fost oferiți „pentru deranj”. O sumă care a inflamat și mai tare spiritele și a pus definitiv capac imaginii de fată cuminte.

Prietenele prezente susțineau că Ramona ar fi fost într-o stare avansată de euforie și că situația a scăpat rapid de sub control. Mai mult, s-a vorbit inclusiv despre încercări disperate de a mușamaliza momentul, pentru ca presa să nu afle.

Episodul a ajuns rapid la urechile lui Gabi Bădălău, iar relația s-a rupt aproape instant. Deși au existat tentative de împăcare, povestea era deja compromisă. Pentru prima dată, Ramona nu mai era doar „sora Monicăi”, ci personajul principal al unui scandal care a făcut deliciul tabloidelor.

A fost momentul în care imaginea ei s-a fisurat serios, iar relația cu Gabi a devenit istorie.

Ramona și Gabi au fost pentru o vreme simbolul unui cuplu monden care părea să aibă totul. N-au avut. Dar au lăsat în urmă o poveste care încă se citește cu interes.

Tags:

