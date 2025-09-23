Povestea emoționantă a românului adoptat care și-a regăsit mama biologică după 34 de ani. Motivul pentru care a fost despărțit de cea care i-a dat viață

Uneori viața bate filmul, iar asta a demonstrat-o perfect un român crescut în SUA. El s-a născut în anul 1991, la Mediaș, însă destinul l-a purtat departe de țara natală. Mama din România l-a adus pe lume, însă mama din SUA l-a crescut și l-a învățat totul despre viață. Anii au trecut, iar acum cele două femei s-au regăsit, iar tânărul a avut parte de cel mai emoționant moment din viața lui. Povestea sa este una incredibilă.

În anul 1991, mama biologică l-a adus pe lume, l-a ținut strâns în brațe și nu ar fi vrut să se despartă de el niciodată. Însă, presiunile din partea familiei au fost mari, iar femeia a trebuit să ia decizia devastatoare, pentru ea, de a-și da fiul spre adopție. Astfel, micuțul a fost rupt rapid de lângă mama lui.

În paralele, la mii de kilometri depărtare, în Statele Unite, o altă femeie își dorea cu disperare un copil. Dorința a fost atât de mare încât a ajuns până în România în căutarea lui. În 1991, România se afla în plin haos postcomunist, iar adopțiile internaționale se practicau destul de des.

Astfel, cele două femei, mânate de dorințe diferite, s-au întâlnit. Cea care i-a dat viață l-a predat pe micuț celei care avea să îi construiască o viață, departe de țara natală, tocmai în SUA.

Revedere emoționantă

Micuțul român a crescut departe de casă, dar mama din SUA i-a oferit o viață bună și a avut grijă de el ca de propriul fiu. Anii au trecut, dar deși a avut parte de multă dragoste de la părinții adoptivi și nu i-a lipsit niciodată nimic, acesta a rămas cu unele întrebări. Peste toate, dorința cea mai mare era să afle de unde provine și cine este mama biologică.

Ei bine, acum, tânărul a aflat răspunsul la absolut toate întrebările. La 34 de ani s-a întors în țara natală, unde a întâlnit-o pentru prima oară pe mama sa biologică. Nu a venit singur, ci însoțit de mama din America. Întâlnirea a fost una extrem de emoționantă, presărată cu numeroase lacrimi și zâmbete.

Iar pentru a marca momentul, cei trei au făcut o fotografie împreună, iar emoția se citește pe chipul tuturor. După 34 de ani de așteptare, tânărul a reușit să aibă lângă el cele mai importante persoane, potrivit WOWbiz.ro.

„Eu și cele două mame ale mele, 34 de ani mai târziu. Septembrie 2025”, este mesajul de care tânărul a însoțit fotografia atât de specială.

Foto: TikTok