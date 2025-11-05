Povestea femeii care a „fost însărcinată timp de 21 ani”. Câți copii are Nichole, care este gravidă în prezent

Povestea unei femei din Statele Unite a stârnit valuri uriașe de reacții pe rețelele de socializare, după ce aceasta a dezvăluit că a fost însărcinată aproape jumătate din viața sa. Nichole, o femeie în vârstă de 48 de ani, a reușit să-i lase fără cuvinte pe internauți atunci când a publicat un videoclip în care a prezentat anii în care a purtat sarcini, nu mai puțin de 21 din cei 27 de ani de căsnicie.

Mama a 11 copii și bunică deja, Nichole Boggs a devenit o figură virală online după ce a mărturisit că este din nou însărcinată, urmând să aducă pe lume al 12-lea copil al său. În clipul postat pe Instagram, femeia a prezentat un tabel cu anii în care a fost însărcinată, începând din 1999 și continuând aproape fără pauză până în 2022. Lista impresionantă i-a uluit pe utilizatori, care au remarcat că, practic, femeia a fost însărcinată în aproape fiecare perioadă a vieții sale adulte.

Povestea femeii care a „fost însărcinată timp de 21 ani”

De-a lungul anilor, Nichole a trăit numeroase bucurii, dar și momente dificile, unele sarcini fiind pierdute, altele aducându-i copii sănătoși și plini de viață. În prezent, ea se bucură de o familie numeroasă și de o viață plină, în care casa, copiii și nepoții îi ocupă aproape tot timpul.

„Aceștia sunt anii în care am fost însărcinată, fie că am fost însărcinată și am născut sau am suferit o pierdere de sarcină. Am fost însărcinată timp de 21 ani din cei 27 ani de căsnicie. Sunt recunoscătoare și nu aș schimba nimic. Astăzi, „bunica” e însărcinată în 22 săptămâni”, a spus Nichole.

Cu toate acestea, popularitatea neașteptată venită odată cu viralizarea videoclipului nu a fost doar un prilej de felicitări. Odată cu valul de aprecieri și reacții pozitive, Nichole s-a confruntat și cu o avalanșă de comentarii răutăcioase. Mulți internauți au criticat-o pentru numărul mare de sarcini, considerând că ar fi trebuit să se oprească după ce a devenit bunică. Alții au ironizat situația, transformând povestea ei într-un subiect de glume.

“Ai fost însărcinată toată viața mea, sunt născută în 1998”, “Mă bucur că ți-a dat o pauză în 2010”, “E timpul să te oprești”, “Doamne sfinte, imaginați-vă cât costă cumpărăturile”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Femeia a recunoscut că a fost surprinsă de reacțiile negative venite din partea unor persoane necunoscute, mai ales pentru că ea a dorit doar să împărtășească o parte din viața sa de familie. Cu toate criticile, Nichole a continuat să se bucure de experiența maternității, convinsă că aceasta este misiunea și sursa ei de fericire.

