Acasă » Știri » Povestea femeii care a „fost însărcinată timp de 21 ani”. Câți copii are Nichole, care este gravidă în prezent

Povestea femeii care a „fost însărcinată timp de 21 ani”. Câți copii are Nichole, care este gravidă în prezent

De: Anca Chihaie 05/11/2025 | 16:21
Foto: Instagram

Povestea unei femei din Statele Unite a stârnit valuri uriașe de reacții pe rețelele de socializare, după ce aceasta a dezvăluit că a fost însărcinată aproape jumătate din viața sa. Nichole, o femeie în vârstă de 48 de ani, a reușit să-i lase fără cuvinte pe internauți atunci când a publicat un videoclip în care a prezentat anii în care a purtat sarcini, nu mai puțin de 21 din cei 27 de ani de căsnicie.

Mama a 11 copii și bunică deja, Nichole Boggs a devenit o figură virală online după ce a mărturisit că este din nou însărcinată, urmând să aducă pe lume al 12-lea copil al său. În clipul postat pe Instagram, femeia a prezentat un tabel cu anii în care a fost însărcinată, începând din 1999 și continuând aproape fără pauză până în 2022. Lista impresionantă i-a uluit pe utilizatori, care au remarcat că, practic, femeia a fost însărcinată în aproape fiecare perioadă a vieții sale adulte.

Povestea femeii care a „fost însărcinată timp de 21 ani”

De-a lungul anilor, Nichole a trăit numeroase bucurii, dar și momente dificile, unele sarcini fiind pierdute, altele aducându-i copii sănătoși și plini de viață. În prezent, ea se bucură de o familie numeroasă și de o viață plină, în care casa, copiii și nepoții îi ocupă aproape tot timpul.

„Aceștia sunt anii în care am fost însărcinată, fie că am fost însărcinată și am născut sau am suferit o pierdere de sarcină. Am fost însărcinată timp de 21 ani din cei 27 ani de căsnicie. Sunt recunoscătoare și nu aș schimba nimic. Astăzi, „bunica” e însărcinată în 22 săptămâni”, a spus Nichole.

Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați la final de an
Horoscop RUNE cu Mihai Voropchievici pentru lunile noiembrie și decembrie 2025. Nativii binecuvântați...
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe internet
SCANDALOS! Primarul din România a agresat o angajată, apoi a publicat imaginile pe...

Cu toate acestea, popularitatea neașteptată venită odată cu viralizarea videoclipului nu a fost doar un prilej de felicitări. Odată cu valul de aprecieri și reacții pozitive, Nichole s-a confruntat și cu o avalanșă de comentarii răutăcioase. Mulți internauți au criticat-o pentru numărul mare de sarcini, considerând că ar fi trebuit să se oprească după ce a devenit bunică. Alții au ironizat situația, transformând povestea ei într-un subiect de glume.

 “Ai fost însărcinată toată viața mea, sunt născută în 1998”, “Mă bucur că ți-a dat o pauză în 2010”, “E timpul să te oprești”, “Doamne sfinte, imaginați-vă cât costă cumpărăturile”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Femeia a recunoscut că a fost surprinsă de reacțiile negative venite din partea unor persoane necunoscute, mai ales pentru că ea a dorit doar să împărtășească o parte din viața sa de familie. Cu toate criticile, Nichole a continuat să se bucure de experiența maternității, convinsă că aceasta este misiunea și sursa ei de fericire.

CITEȘTE ȘI: Influencerița din România a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, dar nimeni nu știe cine este tatăl copilului

NU RATA: Influencerii ţepuiţi, SCANDAL la tribunal! Au cerut mii de euro pentru o colaborare, dar au rămas cu buza umflată

Tags:
Iți recomandăm
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Știri
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit…
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Știri
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
Mediafax
Sectorul din Capitală în care 19.000 de consumatori rămân JOI fără GAZE
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze indecente alături de o angajată: „Poze trucate”
Adevarul
Scandal cu tentă sexuală la o primărie din Bistrița-Năsăud. Primar PSD, în ipostaze...
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual...
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală cel mai ușor de eliminat”
Mediafax
Britanicii își retrag banii din pensii de frica noilor taxe. „Este scutirea fiscală...
Parteneri
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Jurnalistă celebră, diagnosticată cu cancer! Cum a aflat diagnosticul crunt: „Viața mea s-a oprit pentru...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a anunțat că își vinde activele din străinătate
Digi 24
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude...
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să ai pentru acest joc
go4it.ro
Call of Duty: Black Ops 7 – ce procesor și ce placă video trebuie să...
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de fotbal
Gandul.ro
De ce a murit, de fapt, „NEA IMI”. Afecțiunea de care suferea legendarul om de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit ...
De ce Gabriela Firea nu a mers la sfințirea Catedralei? „M-am gândit și, din acest motiv, m-am oprit din a confirma invitația”
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Când va fi înmormântat Emeric Ienei. Antrenorul va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și ...
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: „Nu poți să ai și una și alta”
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Ultima imagine cu Mioara Roman înainte să moară. Oana, fiica sa, a făcut-o publică
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine ...
Boureanu vs. Becali la bustul gol. Antrenorii au dat verdictul: cine ia Cupa Campionilor și cine rămâne cu premiul de consolare
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 6 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Vezi toate știrile
×