Acasă » Știri » Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost pe traseul convenţional”

Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost pe traseul convenţional”

De: Anca Chihaie 12/01/2026 | 19:46
Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost pe traseul convenţional”
Adrian Cozma a mers 350 de kilometri călare/foto: Gândul

Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților și președinte al PNL Satu Mare, este cunoscut în viața publică pentru implicarea sa politică, dar puțini știu că pasiunea sa pentru cai a început încă din adolescență.

La vârsta de 14 ani, adolescentul Cozma și-a cumpărat primul cal folosind banii strânși în timpul colindatului, pe parcursul a doi ani de Crăciunuri. Era un cal pe care l-a ținut ascuns de părinți, la vecini, timp de trei luni, iar acest gest a marcat începutul unei povești de suflet legate de echitație, care continuă și astăzi.

Adrian Cozma a mers 350 de kilometri călare

Deputatul sătmărean, aflat la al doilea mandat în Parlament, poate părea serios și concentrat pe holurile impunătoare ale Camerei Deputaților, însă acasă, printre caii săi, se transformă complet. În ferma sa din Satu Mare, Cozma îngrijește un efectiv impresionant de 18 cai, dar cel mai apropiat sufletului său este Cezar, un armăsar Frizian pe care îl deține de 13 ani. Cu Cezar, deputatul a parcurs, în 2018, un traseu simbolic de 350 de kilometri de la Satu Mare la Alba Iulia, în cinstea Centenarului Marii Uniri.

Drumul a traversat câmpuri, dealuri și localități mai puțin obișnuite, și a inclus opriri în diverse orașe pentru adăpostirea cailor. Pentru a face față traseului, participanții au improvizat grajduri în clădiri dezafectate și au primit sprijin local pentru îngrijirea animalelor. Această călătorie a recreat, în mod simbolic, Drumul Unirii, trecând prin comunități importante din Transilvania.

Parcursul lui Adrian Cozma în politica națională nu i-a diminuat interesul pentru echitație. Activitatea sa de zi cu zi în Parlament, precum întâlnirile cu colegii și deplasările în plenul Camerei Deputaților, contrastează cu atmosfera relaxată și ritmul mai lent al fermei. Caii reprezintă pentru deputat un mod de a se reconecta cu natura, dar și o responsabilitate constantă care necesită timp și disciplină.

„În 2018, când în 26 noiembrie, am pornit 10 călăreţi, 10 prieteni, până la Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Unirii. Au fost momente deosebite, frumoase şi grele.

Să mergi timp de 5 zile, călare, nu a fost deloc simplu.Au fost zile cu -15 grade. Ziua mergeam călare, noaptea poposeam. I-am lăsat în grija unor fermieri. El mai frumos a fost în Alba, la Mănăstirea Râmeţ. Maicile s-au pregătit 2 zile pentru cai, au amenjat 10 locuri pentru cai. Au creat un grajd improvizat. Simbolic, am refăcut Drumul Unirii. Fiecare comunitate din Ardeal avea delegaţi.

A fost foarte frumos. Nu am mers pe traseul convenţional. Am mers în linie dreaptă, peste câmpuri, peste dealuri. Ne-am şi pierdut într-o noapte”, povesteşte deputatul Cozma, amuzat acum.”, a spus Adrian Cozma potrivit Gândul.

Citește și: Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor

Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Știri
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cele 5 zodii care au noroc la bani în 2026. Oportunitățile financiare vin pe bandă rulantă!
Știri
Cele 5 zodii care au noroc la bani în 2026. Oportunitățile financiare vin pe bandă rulantă!
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Mediafax
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
Gandul.ro
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma de milioane a „Comandantului” a fost inundată
Adevarul
Lui Gigi Nețoiu îi mor vacile Black Angus și oile de rasă. Ferma...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Mediafax
Criză în America! Cât a ajuns să coste o banală pizza cu brânză
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a fondului de salarii. Reducerile vor trece săptămâna viitoare prin Guvern și ulterior prin angajarea răspunderii, prin parchetul de reformă a administrației publice
Gandul.ro
Radu Miruță (USR), ministrul Apărării, anunță că actuala coaliție a decis reducerea cu 10% a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Cătălin Măruță, out de la Pro TV! Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Bancul începutului de săptămână | „Bulă, nu mai minți că ai dormit la Ștrulă!”
Bancul începutului de săptămână | „Bulă, nu mai minți că ai dormit la Ștrulă!”
Cele 5 zodii care au noroc la bani în 2026. Oportunitățile financiare vin pe bandă rulantă!
Cele 5 zodii care au noroc la bani în 2026. Oportunitățile financiare vin pe bandă rulantă!
Viviana Sposub și-a asumat public relația cu tiktokerul faimos! A plecat în prima vacanță cu Iustin ...
Viviana Sposub și-a asumat public relația cu tiktokerul faimos! A plecat în prima vacanță cu Iustin Chiroiu
ITP 2026: Cum poți pica și ce verifică, de fapt, inspectorii
ITP 2026: Cum poți pica și ce verifică, de fapt, inspectorii
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Salariu șofer STB 2026. La ce sumă poate ajunge un angajat cu experiență, cu tot cu sporuri
Vezi toate știrile
×