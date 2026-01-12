Povestea lui Adrian Cozma, deputatul care a mers călare 350 km până în Alba Iulia: ”Nu am fost pe traseul convenţional”

Adrian Cozma, vicepreședinte al Camerei Deputaților și președinte al PNL Satu Mare, este cunoscut în viața publică pentru implicarea sa politică, dar puțini știu că pasiunea sa pentru cai a început încă din adolescență.

La vârsta de 14 ani, adolescentul Cozma și-a cumpărat primul cal folosind banii strânși în timpul colindatului, pe parcursul a doi ani de Crăciunuri. Era un cal pe care l-a ținut ascuns de părinți, la vecini, timp de trei luni, iar acest gest a marcat începutul unei povești de suflet legate de echitație, care continuă și astăzi.

Adrian Cozma a mers 350 de kilometri călare

Deputatul sătmărean, aflat la al doilea mandat în Parlament, poate părea serios și concentrat pe holurile impunătoare ale Camerei Deputaților, însă acasă, printre caii săi, se transformă complet. În ferma sa din Satu Mare, Cozma îngrijește un efectiv impresionant de 18 cai, dar cel mai apropiat sufletului său este Cezar, un armăsar Frizian pe care îl deține de 13 ani. Cu Cezar, deputatul a parcurs, în 2018, un traseu simbolic de 350 de kilometri de la Satu Mare la Alba Iulia, în cinstea Centenarului Marii Uniri.

Drumul a traversat câmpuri, dealuri și localități mai puțin obișnuite, și a inclus opriri în diverse orașe pentru adăpostirea cailor. Pentru a face față traseului, participanții au improvizat grajduri în clădiri dezafectate și au primit sprijin local pentru îngrijirea animalelor. Această călătorie a recreat, în mod simbolic, Drumul Unirii, trecând prin comunități importante din Transilvania.

Parcursul lui Adrian Cozma în politica națională nu i-a diminuat interesul pentru echitație. Activitatea sa de zi cu zi în Parlament, precum întâlnirile cu colegii și deplasările în plenul Camerei Deputaților, contrastează cu atmosfera relaxată și ritmul mai lent al fermei. Caii reprezintă pentru deputat un mod de a se reconecta cu natura, dar și o responsabilitate constantă care necesită timp și disciplină.

„În 2018, când în 26 noiembrie, am pornit 10 călăreţi, 10 prieteni, până la Alba Iulia, cu ocazia Centenarului Unirii. Au fost momente deosebite, frumoase şi grele. Să mergi timp de 5 zile, călare, nu a fost deloc simplu.Au fost zile cu -15 grade. Ziua mergeam călare, noaptea poposeam. I-am lăsat în grija unor fermieri. El mai frumos a fost în Alba, la Mănăstirea Râmeţ. Maicile s-au pregătit 2 zile pentru cai, au amenjat 10 locuri pentru cai. Au creat un grajd improvizat. Simbolic, am refăcut Drumul Unirii. Fiecare comunitate din Ardeal avea delegaţi. A fost foarte frumos. Nu am mers pe traseul convenţional. Am mers în linie dreaptă, peste câmpuri, peste dealuri. Ne-am şi pierdut într-o noapte”, povesteşte deputatul Cozma, amuzat acum.”, a spus Adrian Cozma potrivit Gândul.

Citește și: Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor

Actrița nominalizată la Oscar a murit într-un azil de bătrâni. Boala nemiloasă de care suferea