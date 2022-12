Povestea tristă a unei femei prinse într-o relație toxică. „Mi-am promis că voi pleca după Crăciun”

Perioada sărbătorilor de iarnă, mai ales Crăciunul, ar trebui să fie despre iubire, fericire și momente frumoase petrecute alături de cei dragi. Însă, aceste sentimente nu se găsesc în toate casele, cu atât mai puțin în familiile care încearcă din răsputeri se supraviețuiască și, fac compromisuri să rămână unite.

Relațiile sunt greu de gestionat, atunci când partenerii nu se mai înțeleg, totul devine toxic. Problema și mai mare este atunci când doar unul dintre cei doi simte că nu mai poate continua, iar celălalt pare să fie împăcat cu situația. Este cazul unei femei care a trăit ani de zile într-o relație de compromis, doar de dragul copiilor.

Deși simțea că trebuie să rupă relația cu soțul și să plece departe, femeia a rămas. A vrut să facă pasul în luna noiembrie, însă, s-a gândit să nu le strice sărbătorile de iarnă copiilor. Așa că a amânat până după Crăciun, și, tot așa a amânat ani de zile.

„După 5 ani de căsnicie, am ajuns să urăsc Crăciunul. Trei ani la rând am sunat-o pe mama mea și i-am spus că îl voi părăsi pe soțul meu. Dar nu am făcut-o. Mi-am spus de fiecare dată că rămân pentru cei doi copii pe care îi avem împreună. Mi-am spus că rămân pentru că nu vreau să le stric magia Crăciunului. Într-adevăr, copiii se bucură în fiecare an de Crăciun. Entuziasmul lor e singurul lucru care mă bucură în perioada festivă”, a declarat femeia, potrivit qbebe.ro.

(CITEȘTE ȘI: POVESTE DE DRAGOSTE CU FINAL NEFERICIT! CE A PUTUT SĂ AFLE O FEMEIE, DUPĂ O RELAȚIE DE 12 ANI CU IUBITUL EI DE PE INTERNET)

Și-a părăsit soțul

După ani de zile în care a tot amânat și a tras de relație doar de dragul copiilor, femeia și-a luat inima în dinți și a făcut pasul. Și-a părăsit soțul și a plecat. Nu s-a mai uitat niciodată în urmă și este cât se poate de fericită. Însă, recunoaște că o asemenea decizie, mai ales atunci când există copii, este extrem de greu de făcut.

„În perioada Crăciunului, soțul meu se bucura de timpul liber, deschidea cadouri și în general părea că e mulțumit. Când vedeam că eu sunt singura care suferă, parcă mă frustram și mai tare. Asta era dinamica noastră și în restul anului. Eu eram cea veșnic nefericită, iar soțului meu părea să nu-i pese de asta, pentru că nu făcea absolut nimic ca relația noastră să se schimbe.

Într-o zi, am decis să îl părăsesc. Am sunat-o pe mama în noiembrie și i-am spus că îmi voi părăsi soțul, după Crăciun. Dar nu am făcut-o. Nici anul următor. Nici anul care a urmat după. Cum spuneam, îmi ziceam că rămân pentru copii, pentru că nu vreau să le stric bucuria unei familii întregi. Însă acum îmi dau seama că a fost mult mai mult de atât.

Cine a trăit sau trăiește într-o relație în care e nefericit, știe că nu e ușor să pleci. Mai ales când ai și copii. Dar, într-un final, am făcut-o. E o decizie mare și foarte complexă, deci aveți răbdare cu voi. Într-un final o să reușiți să plecați și o să vă puteți găsi fericirea în altă parte.”, a mai spus femeia.

(VEZI ȘI: MOMENT MEMORABIL PENTRU UN CUPLU! A SCĂPAT INELUL ÎN OCEAN, CHIAR ÎN TIMP CE SE PREGĂTEA SĂ-ȘI CEARĂ IUBITA ÎN CĂSĂTORIE. CE A URMAT, APOI)