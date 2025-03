Premiile Oscar 2025. Filmul care a fost surpriza serii: a luat 5 trofee la categoriile cele mai râvnite

„Anora” a fost marele câștigător în cadrul celei de-a 97-a ediții a Premiilor Oscar, care a avut loc duminică. Ceremonia, care a fost transmisă în direct de la Dolby Theater din Hollywood pe ABC, a fost prezentată de comediantul Conan O’Brien.

Conan O’Brien și-a petrecut cea mai mare parte a discursului râzând de filmele nominalizate precum „A Complete Unknown”, „Wicked” și „Conclave”, conform CNBC.

El a abordat scandalul din jurul nominalizării lui Karla Sofía Gascon, apariția inteligenței artificiale și creșterea prețurilor abonamentelor Netflix. O’Brien a întrerupt pentru scurt timp glumele pentru a aborda cu tristețe subiectul incendiilor recente din Los Angeles, precum și climatul politic. De asemenea, a atras atenția asupra echipelor care lucrează în spatele scenei la cele mai mari și mai mici filme de la Hollywood.

Premiile au fost transmise pe Hulu, care a întâmpinat dificultăți tehnice și s-a întrerupt pentru unii utilizatori chiar înainte de cele mai importante premii ale serii.

Ce premii a luat „Anora”

„Anora” a luat acasă cinci trofee – cel mai bun film, cel mai bun montaj, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original și cea mai bună actriță. Acestea au fost cel mai mare de premii câștigate de oricare dintre filmele nominalizate.

În competiția pentru cel mai bun film, „Anora” a învins „The Brutalist”, „A Complete Unknown”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, “Emilia Pérez”, “I’m Still Here”, “Nickel Boys”, “The Substance” și “Wicked”.

Sean Baker, autorul filmului „Anora”, a devenit prima persoană care câștigă patru premii Oscar pentru același film.

Ceilalți nominalizați pentru categoria cel mai bun regizor au fost Brady Corbet pentru “The Brutalist”, James Mangold pentru “A Complete Unknown”, Jacques Audiard pentru “Emilia Pérez” și Coralie Fargeat pentru “The Substance”.

Mikey Madison din „Anora” a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță. Celelalte nominalizate au fost Cynthia Erivo pentru “Wicked”, Karla Sofía Gascón pentru “Emilia Perez”, Demi Moore pentru “The Substance” și Fernanda Torres pentru “I’m Still Here”.

Ce i-a îndemnat regizorul filmului „Anora” pe colegii săi din industria de film

Sean Baker a urcat pe scenă de mai multe ori duminică seara. În timpul discursului său din momentul când a luat premiul cel mai bun regizor, Baker a rostit ceea ce el a numit „strigătul său de luptă”, o pledoarie către industrie pentru a rămâne fermă în angajamentul său față de sala de cinema.

„Suntem cu toții aici în seara aceasta și urmărim această emisiune pentru că iubim filmele”, a spus el. „Unde ne-am îndrăgostit de filme? La cinematograf. Vizionarea unui film într-o sală de cinema cu un public este o experiență. Putem să râdem împreună, să plângem împreună, să țipăm speriați împreună, poate, să stăm în tăcere devastați împreună. Iar într-o perioadă în care lumea se poate simți foarte divizată, acest lucru este mai important ca niciodată,” a spus Sean Baker.

El a continuat spunând că experiența comună a unei săli de cinema nu poate fi reprodusă acasă și a menționat că industria a pierdut peste 1.000 de săli de cinema în timpul pandemiei Covid.

„Cineaști: Continuați să faceți filme pentru marele ecran. Eu sigur asta voi face”, a spus el. „Distribuitorilor: Vă rog să vă concentrați în primul rând pe lansările în cinematografe ale filmelor voastre. Neon a făcut asta pentru mine și vă mulțumesc din suflet.”

(Citește și: Premiile Oscar 2025: Cele mai tari cupluri de pe covorul roșu)

Ce mare creator a fost omagiat la premiile Oscar

Premiile Oscar l-au sărbătorit pe regretatul Quincy Jones cu un scurt discurs din partea lui Oprah Winfrey și Whoopi Goldberg, urmat de o interpretare a piesei „Ease on Down the Road” din „The Wiz”.

Jones a produs versiunea muzicală a „Vrăjitorului din Oz”, precum și „The Color Purple”. De asemenea, a produs albumul „Thriller” al lui Michael Jackson și înregistrarea caritabilă „We Are the World”.

Jones a murit în noiembrie după o luptă cu cancerul pancreatic. Avea 91 de ani.

Pentru a sărbători munca depusă de producătorii Michael Wilson și Barbara Broccoli la franciza James Bond, ceremonia de decernare a premiilor Oscar a prezentat un medley de melodii celebre din seria de filme.

Vedeta K-Pop Lisa a cântat „Live and Let Die”, Doja Cat a cântat „Diamonds Are Forever”, iar cântăreața și compozitoarea britanică Raye a încheiat spectacolul cu o interpretare a piesei „Skyfall”.

Ce premiere au marcat premiile Oscar 2025

Ceremonia premiilor din acest an au marcat o seară cu mai multe premiere. Starul din „The Brutalist”, Adrien Brody, a devenit prima persoană care a obținut două premii din două nominalizări la categoria cel mai bun actor, învingându-l pe Timothée Chalamet, care a fost nominalizat pentru „A Complete Unknown”.

Ceilalți nominalizați pentru cel mai bun actor au fost Colman Domingo pentru rolul din “Sing Sing”, Ralph Fiennes, pentru “Conclave”, și Sebastian Stan pentru “The Apprentice”.

Paul Tazewell a intrat în istorie ca fiind primul bărbat de culoare care a câștigat un Oscar pentru design de costume pentru munca sa la „Wicked”. Vedetele filmului, Ariana Grande și Cynthia Erivo, au deschis ceremonia, interpretând un trio de cântece legate de Oz.

„Flow” a devenit primul film din Letonia care a primit un Oscar, câștigând premiul pentru cel mai bun film de animație, iar Zoe Saldana a devenit prima americancă de origine dominicană care a câștigat un Oscar, primind o statuetă pentru rolul său din filmul “Emilia Pérez” de pe Netflix.

Diversitatea a fost în prim plan pe tot parcursul serii, cu victorii pentru regizori din Brazilia („I’m Still Here”) și Iran („In the Shadow of the Cypress”). „No Other Land”, desemnat cel mai bun film documentar, urmărește expulzarea comunităților din Cisiordania de către armata israeliană și provine de la un grup de regizori palestinieni și israelieni.

(Citește și: Filmul de pe Netflix pe care toată lumea îl aștepta! Jason Momoa a cucerit publicul, iar producția a ajuns rapid în topuri)