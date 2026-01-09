Preotul Nicolae Mîndruță a murit la 30 de ani. Un copil de 3 ani a rămas orfan de tată

Comunitatea din comuna Licurici, județul Gorj, este în doliu după ce preotul Constantin Nicolae Mîndruță a decedat la vârsta de numai 30 de ani. Tragedia a lăsat un gol imens în rândul localnicilor și a familiei preotului, care a rămas cu un copil de doar trei ani, rămas orfan de tată.

Evenimentul tragic a avut loc pe 2 ianuarie 2026, la spitalul din Craiova, unde preotul a fost internat din cauza unor probleme medicale la plămâni. Tânărul slujitor era cunoscut în întreaga regiune pentru implicarea sa activă în comunitate și pentru devotamentul față de biserică și credincioși.

Preotul Nicolae Mîndruță a murit la 30 de ani

Trupul neînsuflețit al preotului a fost adus inițial la casa părintească din Licurici, iar apoi transportat la Biserica Giurcu, lăcașul de cult unde va fi și înmormântat. În curtea bisericii, familia dispune de un cavou unde va fi depus pentru veșnicie.

Slujba de înmormântare a avut loc joi, 8 ianuarie 2026, la ora 12:00, în prezența unui număr impresionant de credincioși din zonă, precum și a mai multor preoți din județele Gorj și Dolj. Numărul mare de participanți a depășit capacitatea curții bisericii, iar mulți oameni au asistat la ceremonie stând pe aleile exterioare și pe terenul din apropiere.

„Cu durere în suflet anunțăm trecerea la cele veșnice a verişorului meu, preotul Constantin Nicu Mîndruță, preot slujitor al Parohiei Soceni, din Protopopiatul Craiova Nord. Părintele Constantin a trecut la Domnul la vârsta de 30 de ani, lăsând în urmă multă durere, dar și amintirea unui suflet tânăr, bun și devotat slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Slujba de înmormântare va avea loc la Parohia Giurcu , Joi 08 Ianuarie 2026 la ora 12:00, din Protopopiatul Târgu Cărbunești, în satul Totea, comuna Licurici, satul său natal”, a anunțat preotul paroh.

Preotul Constantin Nicolae Mîndruță își desfășura activitatea în cadrul Parohiei Soceni, din Protopopiatul Craiova Nord. Deși viața sa a fost extrem de scurtă, activitatea sa religioasă și implicarea în comunitate au lăsat o amprentă puternică în sufletele credincioșilor.

CITEȘTE ȘI: Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu

Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”