Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026

Un turist român care a vizitat recent Istanbul spune că orașul nu mai este destinația accesibilă de altădată, descriind o experiență mult mai costisitoare și mai agitată decât se aștepta. Traficul și aeroporturile par să fie tot mai aglomerate și cu o dezorganizare acută.

Potrivit acestuia, chiar și o masă obișnuită poate ajunge la sume considerabile. De exemplu, pentru patru persoane, nota de plată s-a apropiat de 1.000 de lei, un nivel pe care îl consideră ridicat chiar și în comparație cu alte orașe cunoscute pentru costuri mari.

Această evoluție sugerează că imaginea Turciei ca destinație ieftină nu mai este valabilă, cel puțin în zonele frecventate de turiști. Creșterea tarifelor reflectă atât cererea mare, cât și adaptarea comercianților la fluxul constant de vizitatori.

Aglomerație și senzație de dezorganizare

Dincolo de cheltuieli, turistul descrie orașul ca fiind dificil de gestionat, mai ales pentru cei aflați la prima vizită. Traficul intens, aglomerația și organizarea percepută ca haotică pot transforma experiența într-una obositoare.

Deși rămân o atracție importantă, piețele tradiționale nu mai oferă aceleași oportunități de cumpărături. Prețurile au crescut semnificativ, inclusiv pentru produse de tip replică, care ajung uneori să coste aproape cât cele originale. Acest lucru îi poate dezamăgi pe turiștii care se așteaptă să găsească chilipiruri.

În ansamblu, experiența relatată conturează imaginea unui oraș spectaculos, dar mai scump și mai aglomerat decât în trecut, ceea ce poate schimba așteptările celor care îl aleg ca destinație de vacanță.

„Totul este un haos. Trebuie să fii atent la tot ce se întâmplă in jurul tău. Obiectivele turistice sunt scumpe și aici aș vrea să punctez un lucru pe care îl faci bine si anume prețul pentru poporul turc. Ei plătesc mai puțin decât turiștii, ceea ce ne arată două lucruri. Ei sunt mai uniți și mai naționaliști și înfloresc economia cu străinii care doresc sa viziteze.”, a scris românul pe Facebook.

