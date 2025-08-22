Prezentatorul de la PRO TV, presat să devină tătic! Soacra nu-i zice nimic, dar nu scapă de ”săgețile” mamei

După 10 ani de relație, dintre care 6 de căsătorie, un cunoscut prezentator de la Pro TV a fost luat în vizor de propria mamă, care se pare că este nerăbdătoare să devină bunică. Mai în glumă, mai în serios, femeia nu scapă ocazia să deschisă subiectul la întrunirile de familie, în speranța că fiul și nora îi vor da marea veste. Și șansele ca familia să se mărească sunt destul de mari, întrucât prezentatorul TV recunoaște deschis că este pregătit să își asume rolul de părinte, după cum ne-a povestit în interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO. Shurubel consideră că este momentul perfect pentru o astfel de decizie.

Andrei Lăcătuș zis și Shurubel este singurul prezentator din echipa emisiunii “Vorbește lumea” de la Pro TV, care nu are încă moștenitori. Consideră că este la vârsta potrivită pentru a fi un tată mult mai iubitor, dar și pentru a-i asigura copilului tot confortul. Și va beneficia și de ajutor din partea părinților și a socrilor, mai ales că mama lui este dornică să aibă un nepoțel. Care este relația cu soacra, dar și cu mama ne-a povestit în detaliu colegul lui Lili Sandu.

Shurubel: “Am o soacră foarte cool”

CANCAN.RO: Care e relația cu soacra?

Shurubel: Doamne, soacra mea și nu o zic doar pentru că sunt filmat, vă jur, nu sunt sub nicio amenințare, soacra mea e foarte cool. Mama Iuliei este genul ăla de soacră care merge la Roland Garros la tenis, care merge la teatru. Ea e din Sibiu. Lolo, te pup!

Vine foarte des aici la teatru și îi place foarte mult teatru. Îi plac și filmele și știe toți actorii. Eu când mă uit la un film și nu știu cine joacă în filmul ăla, o sun pe Lolo. Lolo, cine joacă în filmul ăsta? Și ea îmi zice. Am o soacră foarte cool.

CANCAN.RO: Mama cum este?

Shurubel: Mama e mai tradiționalistă. Este cea care duce mai departe tradițiile pe care le-a adus din Teleorman, de unde se trage ea, felul în care se gătește acolo. Mama are grijă de noi prin mâncare, în principiu. Ăsta e limbajul iubirii pentru ea.

Shurubel: “Îi place tot timpul să aibă grijă de frigiderul nostru”

CANCAN.RO: Se supără dacă tu sau Iulia nu mâncați tot din farfurie?

Shurubel: Nu se supără, dar îi place tot timpul să aibă grijă de frigiderul nostru. Ne sună. “Cum e frigiderul? Aveți ciorbă? Nu aveți ciorbă? De ce nu aveți ciorbă? Ce frigider e ăla fără ciorbă? Aveți pilaf? Măi, da’ un pilaf bun, că merge orezul ăla la stomăcel!” Măi, deci oricând ea are grijă de noi din punctul ăsta de vedere și asta e limbajul iubirii.

CANCAN.RO: Să înțeleg că ea vă vizitează cel mai des?

Shurubel: Mai mult merg eu să iau. Dar vine și ea. Știe că dacă n-am timp, poate să vină și să pună în frigider. Are cheie și zice: “lasă, stai liniștit! Sunteți plecați, nicio problemă. Când veniți, aveți frigiderul plin”. Asta e mama, așa ne iubește ea.

Shurubel: “Mama mi-a zis așa, din când în când, pasiv-agresiv pe la mesele în familie”

CANCAN.RO: Ai simțit că vreuna dintre cele două mame pune presiune pe voi în așteptarea unui nepoțel?

Shurubel: Nu, dar cred că mama ar fi mai doritoare. Adică de la Lolo nu prea am auzit, dar mama mi-a zis așa, din când în când, pasiv-agresiv pe la mesele în familie. “Da! Câți ani ai? 37! Aha. Eu la vârsta ta aveam copil de 9 ani deja“. Ok, mama, nu știu, alte vremuri. Alte vremuri.

Eu sunt fericit că dacă vine un copil acum, o să fie mai bine îngrijit decât dacă ar fi venit acum 10 ani, când aveam 27 de ani. Că nu știam ce să fac cu el. Nu înțelegeam din punct de vedere emoțional ce să-i ofer eu acestui copil. Acum, văzând pe pielea mea mai multe lucruri, făcând terapie, învățând mai multe lucruri despre mine, cred că aș putea să fiu un tată mult mai iubitor.

CANCAN.RO: De ce ai apelat la terapie?

Shurubel: Am făcut terapie pentru că am vrut să mă înțeleg un pic mai bine și mi-am dat seama că este o inteligență emoțională de care avem nevoie cu toții și pe care aș face-o, dacă s-ar putea, oră de curs în învățământul obligatoriu. Inteligența emoțională e ceva de care avem cu toții nevoie.

