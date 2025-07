Shurubel, detalii din culisele emisiunii “Vorbește lumea”. Ce nu s-a văzut niciodată la TV plus noua regulă: „Știm ce urmează”

Andrei Lăcătuș zis și Shurubel a fost lansat pe sticlă la Pro TV chiar de Adela Popescu, omul de radio venind la pachet cu două temeri serioase, cu care s-a luptat în primul an de live. Cu ocazia aniversării primului deceniu de “Vorbește lumea”, CANCAN.RO a fost pe platourile de filmare și a stat de vorbă cu simpaticul prezentator. După 4 ani de când face echipă cu Bogdan Ciudoiu și 3 ani alături de Lili Sandu, Shurubel a făcut dezvăluiri savuroase din culisele formatului “Vorbește lumea”. Acesta glumește că i se pare uneori în vacanțe că aude vocea producătoarei Andreea Caranda, femeia care a reușit performanța de a transforma un format de vacanță, cum era inițial, într-unul dintre cele mai longevive de la Pro TV. Colegul lui Lili Sandu ne-a explicat și regula “turn around” care a înlocuit paravanul din cabina pe care o imparte cu colegii.

Shurubel recunoaște că se simte ca peștele în apă în platoul de la “Vorbește lumea”, unde s-a acomodat după primul an de emisie. Prezentatorul TV își va petrece o parte din vacanță cu familia extinsă, pe litoralul Mării Negre, după care distracția se va muta în Turcia doar în compania soției.

Shurubel: “Când am venit aici, în fața celor 6 camere, am avut două temeri”

CANCAN.RO: La mulți ani! Emisiunea a împlinit 10 ani, iar tu ai 4 ani de când ești în echipă.

Shurubel: Da, am 4 ani de când sunt în emisiune și mă uit așa în spate la toți oamenii care au venit înaintea mea și sunt mândru că sunt în echipa asta, în compania asta. Dacă stau să mă gândesc, înainte de mine au fost Adela, Cove, a fost Răzvan Fodor la început. Dacă știți în prima formulă în care erau Răzvan Fodor, Sore, Vica și Nadine.

CANCAN.RO: Ai memorie bună!

Shurubel: Mi-am adus aminte. Era 2015 pe atunci. Și să știți că un fun fact este că la început emisiunea a fost gândită ca o emisiune de vară. Și apoi a mers atât de bine, încât oamenii și-au dorit-o mult mai mult timp.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai mare temere a ta în momentul în care ai început lucrul în televiziune?

Shurubel: Eu veneam din lumea radio. Eu vorbeam, îmi exprimam ideile, dar fără să fiu filmat din 6 părți. Când am venit aici, în fața celor 6 camere, am avut două temeri. Unu: că nu știu să stau bine astfel încât să mă vadă oamenii și că sunt și cocoșat. Asta e, n-am ce să fac, așa m-am născut. Aceasta este cifoza mea. Ăsta sunt, cu asta am venit la pachet.

Și a doua temere a fost că voi dezamăgi prin greșeli sau prin bâlbăieli oamenii care sunt în spatele camerelor aici. Și ai văzut că este o echipă foarte mare. Și mi-a fost frică: o să-i țin pe oamenii ăștia pentru că mă bâlbâi sau pentru că nu pronunț corect un anumit cuvânt sau pentru că greșesc ceva. Și oamenii vor încerca să-mi curețe mie greșelile. Temerile mele s-au adeverit în primul an cel puțin. A fost un an de acomodare, a fost un an mai greu. Dar după aceea, am început să mă obișnuiesc, să mă relaxez un pic în sufrageria noastră de aici și acum mă simt ca acasă.

Shurubel: “Aud vocea Andreei Caranda în vacanțe, când sunt pe plajă”

CANCAN.RO: Mai auzi vocea Andreei Caranda în vise?

Shurubel: Deci eu aud vocea Andreei Caranda în vacanțe, când sunt pe plajă. Aproape că simt că mă cheamă din apă. Uneori e soția mea, dar o confund cumva și o aud și parcă îmi spune: „Gata, hai vino! Publicitate! Ia o pauză, vino înapoi” pe prosop. Așa simt. Este într-adevăr o voce pe care noi o auzim. Puteți vedea aici, am o cască foarte mică. Am o cască, dar e foarte necesară casca asta.

Este foarte necesară coordonarea pe care ne-o dă ea în timpul emisiunii, pentru că în felul ăsta știm și unde suntem în programul zilei. Știm ce urmează tot timpul. Ea tot timpul are grijă să ne spună cât timp mai avem dintr-un anumit segment din emisiune. Și pe lângă asta, de multe ori se știi că mai vin și niște idei când suntem pe canapea, vorbim cu un invitat și ea are viziunea de ansamblu și spune: acum discuția ar fi foarte interesant să meargă în direcția asta. Și zici: uau, nu m-am gândit la asta, pentru că eu eram acolo, eram foarte implicat. Deci, foarte utilă vocea.

Shurubel: “Noi avem o tradiție, pentru că în ultima vreme nu mai folosim paravanul”

CANCAN.RO: Împarți cabina cu Lili și cu Bogdan. Obișnuiești să le împrunuți diverse obiecte?

Shurubel: Eu nu mai știu care sunt tricourile mele și tricourile lui Bogdan. Nu știu. Sacourile nu mai știu care sunt ale mele, ale lui Bogdan sau ale lui Cove (n.r. râde). Se mai zice din când în când, când mai avem câte un sacou colorat: ăsta a rămas de la Cove. Ca să știți și voi, dacă vă întrebați. Nu știu, noi avem niște sacouri acolo, le luăm în funcție de cum ne simțim în ziua respectivă. Cu Lili nu prea am ce să împart. Noi avem o tradiție, pentru că în ultima vreme nu mai folosim paravanul. Tradiția se numește turn around. Știi melodia aia cu: Turn around/Every now and then/I get a little bit lonely. Așa e la mine. Lili zice: „Turn around” și eu mă întorc cu spatele și zic: every now and then/ I get a little bit lonely și nu mă mai uit. Bine, ideal este să ieșim din cameră când se schimbă ea. Dar, uneori, când doar trebuie să-și pună lavaliera sau lucruri de genul ăsta doar ne întoarcem cu spatele.

CANCAN.RO: Urmează vacanța. Ce planuri ai?

Shurubel: Turcia. Vreau să merg până în Antalya. E prima oară când merg în Antalya.

CANCAN.RO: Mergi la all inclusive.

Shurubel: Da, merg la all inclusive ca românul, domne! Adevărul e că mă duc și la noi pe litoral. Mă duc la noi pe litoral cu familia. Mă duc cu mama, tata, fratele meu. Suntem toată familia acolo și după aceea plec cu soția singuri în Turcia. Pentru că acolo am auzit că este raiul ăsta al relaxării și al mâncării bune și am zis: hai să vedem și noi!

Shurubel: “De obicei o surprind cu vacanțe. Eu aici excelez”

CANCAN.RO: Câți ani aveți de când tu și Iulia sunteți un cuplu?

Shurubel: Aproape 10 ani de când ne știm și ne-am căsătorit de 6 ani. Am împlinit 6 ani anul ăsta și știu și data să știi pe 29 iunie, cu o zi înainte de ziua ta, Iubire. Știu că o să se uite și o să mă pună la test.

CANCAN.RO: Cu ce ai surprins-o?

Shurubel: De obicei o surprind cu vacanțe. Adică eu aici excelez. Anul ăsta e Turcia, pentru că anii trecuți a fost Mauritius. Știi cum e: mai faci anul ăsta Mauritius la anul mai cu bugetul, mai pe Turcia. E totuși o diferență să zbori până în Mauritius. Aia a fost destinația noastră preferată. Și când i-am făcut surpriza asta atunci a fost cea mai fericită. Nu știu dacă o să pot să mai egalez vreodată genul ăsta de surpriză. Dar mergeți în Mauritius dacă vreți să nu vă mai placă nicăieri în nicio vacanță niciodată, pentru că o să faceți tot timpul comparație.

