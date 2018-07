Prietenii Andreei Denisa Olaru, fata moartă în accidentul provocat de un minor beat, fiul unor magistrați din Craiova, au scris o poezie, în care au povestit cum această tragedie putea fi evitată dacă fata mergea la o petrecere la care fusese invitată și nu pleca cu șoferul care a provocat această dramă. (Reduceri mari la jocuri PC) Adolescentul în vârstă de 16 ani a fost reţinut de poliţiştii doljeni. (Promotiile zilei la monitoare)

Când mă gândesc că dacă

Făceai cum am vorbit

Veneai la petrecerea aia

Cu biletul primit

Și mă gândeam la tine

De ce n-ai mai venit

Și când am aflat vestea

Am fost înmărmurit

O să fiu foarte sincer

Nu ești nevinovată

Ce ți-a trecut prin minte

Pentru ultima dată?

O aventură tristă

Multă alcoolemie

Un minor la volan

Prea multă nebunie

E un semnal de alarmă

Pentru întreaga țară

Viitoru-i departe

Și viața nu-i ușoară

Generație praf

Puțină rațiune

Fără un sens în viață

Fără o viziune

Nu mă refer la tine

Excepție ai fost

Atât de blândă, calmă

Mereu aveai un rost

Cât despre șofer

Un simplu cărăbuș

N-o pot spune mai bine

Decât Alex Ceauș

Viața lui e distrusă

Eu mi-aș ascunde fața

Dar la urma urmei

El a rămas cu viața

Nivelul este jos

Copiii nu ne-ajută

Cu multe minți demente

Țara este căzută

Nimic nu mai contează

Când cineva se stinge

Lasați-l pe băiat

Căci pe el se restrânge

Îmi vine-n minte doar

Durerea provocată

Deși nu vezi tu asta

Nu vei fi uitată

Și tu, cel ce citești

De te gândești vreodată

Să te aventurezi

Să-ți lași jos a ta gardă

Gândește-te mai bine

Ia autoritate

Nu uita, mereu viața

Are prioritate!

Să te odihnești în pace, Dede!

Matei a condus băut și fără permis un autoturism cu asigurarea și ITP-ul expirate

Anchetatorii doljeni au stabilit că, în noaptea de luni spre marţi, Matei Uncheașu, tânărul de 16 ani care a provocat un accident mortal (VEZI DETALII AICI), fiul unor magistraţi din Craiova, a profitat că părinţii nu sunt acasă şi s-a urcat la volanul unui autoturism. Acesta avea asigurarea şi inspecţia tehnică expirate. Şi-a luat trei prieteni şi au plecat să se plimbe. Numai că această plimbare s-a terminat cu o tragedie. Andreea Denisa Olaru, o fată de 18 ani, elevă eminentă de clasa a XII-a, olimpică la informatică, aflată pe locul din dreapta șoferului, și-a pierdut viața.