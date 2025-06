Prima reacție a Ioanei, soția lui Ilie Năstase, după ce a depus actele de divorț: ”Agresivitate și violență verbală!” Cere ordin de protecție?

Ioana Năstase a confirmat că a introdus actele de divorț la tribunal, după tentativa eșuată de la notar, din urmă cu câteva luni, când Ilie Năstase nu s-a prezentat. Aceasta a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, motivul deciziei sale: agresiunea fizică și verbală, precum și amenințările ce-i erau adresate! Mai mult, bruneta nu ne-a ascuns faptul că va cere și ordin de protecție, dacă va fi cazul.

După o liniște aparentă, în cuplul Ioana și Ilie Năstase au reapărut problemele! Mai mult, soția fostului tenisman a introdus actele de divorț și este decisă să meargă până la capăt! Inițial, aceasta a intenționat ca despărțirea să fie una amiabilă, la notar, doar că soțul său nu s-a prezentat.

„Mai întâi, am introdus actele de divorț la notar, dar Ilie nu s-a prezentat. De data aceasta le-am depus în instanță, prin avocată”, a declarat Ioana Năstase în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ioana Năstase, despre motivul divorțului: „E vorba de agresiune fizică și verbală”

Aceasta ne-a mărturisit că motivul divorțului are legătură cu agresivitatea fizică și verbală, dar și cu amenințările repetate ale fostului tenisman. Iar problemele acestea nu sunt de ieri, de azi, ci au existat cam tot timpul de când s-au căsătorit.

„Nu vreau să implic pe nimeni. Decizia mea nu are nicio legătură cu vreo fotografie, la mine nu a existat niciodată sentimentul de gelozie. Problema e alta, e vorba de agresivitatea verbală și fizică, de amenințări.

Nu poți permite la infinit niște lucruri care nu-s demne de o femeie. Am și eu o familie. Au fost mai multe episoade de acest gen. De multe ori nici eu nu-l înțeleg. El pleacă, vine, când vine țipă, urlă.

Am evitat să mai merg cu Ilie la evenimente, știam cam ce se întâmplă și ce pățesc”, ne-a mai spus aceasta.

Citește și: Probleme de sănătate pentru Ilie Năstase! Trebuie să se opereze, dar… ”Îi este frică”

A încercat să-l apropie pe Ilie de Dumnezeu

Ioana a completat că în cei șapte ani de căsnicie a încercat în mod constant să salveze relația și chiar să-l apropie pe Ilie de credință, în speranța unei schimbări. Doar că episoadele violente nu au încetat să apară. Mai mult soția fostului tenisman ia în calcul să ceară și ordin de protecție, dacă va fi nevoie:

„Dacă va fi nevoie, voi cere și ordin de protecție. Nu vreau să-i fac rău, am vrut să fiu discretă. În acești șapte ani chiar mi-am dorit din suflet, am încercat să-l apropii și de Dumnezeu, ca el să se ridice la adevărata lui valoare. Am suferit însă mult”.

În același timp, aceasta a recunoscut că a evitat să mai meargă la evenimente oublice alături de soțul său, cunoscând stările tensionate ce ar fi putut să apară. Deși se afla în proces de divorț, Ioana a fost prezentă, recent, împreună cu Ilie Năstase, la cununia nepotului acestuia, pe care afrmă că îl respectă și îl iubește.

Vezi și: Ilie Năstase, ‘fiert’ pe decizia lui Nicușor Dan de a închide Național Arena: „Dacă ăsta câștigă, eu…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.