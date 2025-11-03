Prima reacție a Poliției, după ce mascații i-au reținut pe Amalia Bellantoni și soțul ei. Ce le-ar fi făcut celor doi bătrâni, de fapt

Amalia Bellantoni, în vârstă de 43 de ani, și soțul ei, Domenico Bellantoni, de 57 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore de Poliția Capitalei. Cei doi sunt cercetați într-un dosar ce vizează acuzații de tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie și lovire, după un incident violent petrecut în urmă cu câteva zile în sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit anchetatorilor, totul ar fi început în seara de 30 octombrie 2025, când un apel la numărul de urgență 112 a semnalat o agresiune asupra unui cuplu de vârstnici. Victimele, o femeie de 66 de ani și un bărbat de 67, ar fi fost atacate chiar în locuința lor, în urma unui conflict care ar fi degenerat rapid în violență. Conform informațiilor din dosar, agresorii ar fi folosit pumnii, picioarele și chiar un obiect contondent, provocând leziuni vizibile celor doi. În timpul incidentului, telefoanele mobile ale victimelor ar fi fost smulse din mâini, după ce aceștia ar fi încercat să filmeze scena.

Prima reacție a Poliției

În cursul investigației, polițiștii Secției 8, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au obținut un mandat de percheziție la domiciliul soților Bellantoni. Mascații au fost nevoiți să spargă ușa pentru a pătrunde în locuință. În urma descinderii, anchetatorii au ridicat probe și bunuri relevante pentru caz, menite să clarifice împrejurările exacte ale agresiunii și posibila sustragere a bunurilor.

Ulterior, cei doi soți au fost conduși la audieri, iar în baza materialului probator strâns până acum, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore. Totodată, poliția caută un al treilea suspect, considerat complice direct în actul de violență.

Victimele au primit îngrijiri medicale și au fost consiliate cu privire la drepturile lor, inclusiv posibilitatea de a solicita un ordin de protecție extins, conform legislației în vigoare. Dosarul se află în plină desfășurare, iar procurorii urmează să decidă dacă vor cere arestarea preventivă a celor doi inculpați.